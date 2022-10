Graf von Stauffenberg heiratet Allgäuerin im Bamberger Dom

Maira Tolardo-Mooser und Graf Philipp Schenk von Stauffenberg haben sich das Ja-Wort gegeben. Marktoberdorfer Musiker waren bei der Hochzeit dabei.

Graf Philipp Schenk von Stauffenberg und Maira Tolardo-Mooser haben sich im Dom zu Bamberg das Ja-Wort gegeben. Die jetzige Gräfin Maira Schenk von Stauffenberg ist in Kaufbeuren aufgewachsen und die Tochter von Bertram Mooser, der seit vielen Jahren Mitglied im Bläserensembles Marktoberdorf ist. Musiklehrer und Organist Wilhelm Mooser, der ehemalige Schulleiter des Gymnasium Marktoberdorf, ist der Onkel der Braut. Es war also keine Frage, dass Marktoberdorfer Musiker bei der adligen Hochzeit nicht fehlen durften.

Marktoberdorfer Musiker spielen im Bamberger Dom

Angereist war das Bläserensemble bereits am Vorabend der Hochzeit. „In so einem gewaltigen Gebäude wie dem Dom zu Bamberg spielen wir nicht alle Tage“, sagt Herbert Leonhart, Vorsitzender des Bläserensembles. „Um mit der Akustik zurecht zu kommen, haben wir daher vorher noch eine Probe benötigt.“ Doch es lief alles perfekt: Zum Einzug spielten die Bläser unter der Leitung von Dorothea Schweiger den „Prince of Denmark´s March“. Begleitet wurden sie von Wilhelm Mooser an der Orgel und von Max Kinker an den Pauken. Es sang auch der Cousin der Braut, der Marktoberdorfer Bariton Johannes Mooser, eine Kavatine von Louis Roessel und seine Frau, die Sopranistin Julie Mooser, das Laudate Dominum von Mozart. Anschließend fand ein Empfang auf Schloss Jägersburg in Bammersdorf statt. Erneut spielten die Bläser und Kinker.

Marktoberdorfer besichtigen den Sitz der Familie von Stauffenberg

Am Tag darauf besuchten einige Musiker Schloss Greifenstein, den Sitz der Familie von Stauffenberg. Dort wurden sie von Christoph Schenk Graf von Stauffenberg mit seiner Frau Gräfin Monika, geborene Truchsess von Waldburg-Zeil, begrüßt. Vom Kastellan erhielten sie eine Führung. „Wir hatten drei Tage in Bamberg, die alle Sinne berührt haben“, sagt Leonhart. „Ein großartiges Ereignis, das uns unvergesslich bleiben wird.“ Der Trauung wohnten 250 Gäste bei – darunter Vertreter deutscher Adelshäuser wie die Prinzessin von Hohenzollern sowie der Allgäuer Adelige Fürst Erich von Waldburg-Zeil und seine Familie. Vollzogen wurde sie von Pfarrer Vitus von Waldburg-Zeil, dem Cousin der Bräutigammutter. Graf Philipp Schenk von Stauffenberg ist der Urgroßneffe des Hitlerattentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg.

