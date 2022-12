Lawine im Skigebiet Lech-Zürs: Mehrere Personen verschüttet - Polizei und Bergrettung im Einsatz

Im Skigebiet Lech-Zürs ist am ersten Weihnachtsfeiertag eine Lawine abgegangen. Von mutmaßlich mehreren Verschütteten wurde bisher erst einer gefunden.

Aktualisiert am Sonntag, 21 Uhr: Im Skigebiet Lech-Zürs (Vorarlberg) ist am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 15 Uhr eine Lawine abgegangen. Laut Vorarlberger Polizei kam die Lawine im Bereich Trittkopf herunter. Die Lawine erreichte auch eine Skipiste.

Zunächst schrieb die Vorarlberger Polizei von zehn Verschütteten, in einer späteren Meldung hieß es, dass die genaue Zahl nicht bekannt ist. Eine Person wurde inzwischen verletzt geborgen.

Die Bergwacht suchte am Nachmittag mit Lawinensuchhunden und acht Hubschraubern nach möglichen Opfern. Gegen Abend waren die Hubschrauber nicht mehr im Einsatz, am Boden suchten die Helfer weiter in dem Lawinenkegel, der zwischenzeitlich ausgeleuchtet wurde. Laut Gemeinde waren am Abend fast 200 Menschen im Einsatz, die sich an der Suche beteiligten.

Die Einsatzleitung vor Ort wurde im Hotel Alpenrose in Zürs eingerichtet. Die Polizei bat mögliche Zeugen, sich bei der Polizei Lech unter der Telefonnummer 059133-8105 100 zu melden. Um Kontaktaufnahme wurden auch Personen gebeten, die möglicherweise einen Angehörigen in dem Skigebiet vermissten.

Lawine in Lech/Zürs: Zahl der Vermissten noch unklar

In den vergangenen Tagen war in dem hochalpinen Gelände viel Schnee gefallen. Am Sonntag herrschten dann nach Angaben der Polizei frühlingshafte Bedingungen in dem Skigebiet am Arlberg. Zugleich war die Lawinengefahr nach Angaben des Lawinenwarndienstes erheblich.

In einem weiteren österreichischen Skigebiet ist ebenfalls am Samstag eine Lawine abgegangen: Gegen 12.30 Uhr hat ein unbekannter Skifahrer in Sölden bei einer Variantenabfahrtam Tiefenbachferner eine etwa 50 Meter breite und 60 Meter lange Lawine ausgelöst.

Ein Augenzeuge sah den Skifahrer zunächst, verlor ihn dann aber wieder aus den Augen, weshalb ein Sucheinsatz ausgelöst wurde.

Der Lawinenkegel wurde mit etwa 80 Personen sondiert und mit drei Lawinensuchhunden, der Bergrettung und einem Suchgerät abgesucht. Allerdings fanden die Einsatzkräfte niemanden, weshalb der Einsatz um 15.20 Uhr beendet wurde. Im Einsatz waren vier Hubschrauber, die Bergbahnen Sölden, die Lawinenhundestaffel der Bergrettung und die Bergrettungen Sölden, Obergurgl und Längenfeld, die Alpinpolizei und weitere Personen von Skischulen.

Auch am Fellhorn ist vor wenigen Tagen eine Lawine abgegangen, diese kam allerdings außerhalb des Skigebiets herunter. Verletzt wurde dabei niemand.

Aktuelle Informationen zum Lawinenwarnlagebericht finden Sie immer hier.