Großer Alpsee bei Immenstadt: Gelbe Schlieren im Wasser

Gelbe Schlieren sind auf dem Wasser des Großen Alpsees zu sehen. Schwimmer oder Kinder am Ufer sollten die Bereiche besser meiden.

Gelbe Schlieren ziehen sich auf der Wasseroberfläche des Großen Alpsees bei Immenstadt-Bühl im Allgäu. Das Wasserwirtschaftsamt Kempten klärt auf Nachfrage unserer Redaktion auf: Dabei handle es sich um Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt, der Art „gemeine Schwebkugel“. Ob eine Gefahr für die Gesundheit besteht, zum Beispiel für mutige Schwimmer zur kalten Jahreszeit oder für Kinder, die am Wasserrand spielen, ist derzeit unklar. Auf Anfrage unserer Redaktion rät das Landratsamt Oberallgäu grundsätzlich die Bereiche zu meiden, in denen Schlieren im Wasser zu sehen sind.

Während der Badesaison sei die Wasserqualität im Großen Alpsee gut gewesen, heißt es vom Landratsamt. Die Saison sei allerdings jetzt beendet, weshalb keine aktuellen Daten vorlägen.

Blaualgen im Großen Alpsee bei Immenstadt vermehren sich

Die Cyanobakterien „gemeine Schwebkugel“ können im Wasser laut Wasserwirtschaftsamt Stickstoff aus verschiedenen Quellen verwerten und haben daher einen Konkurrenzvorteil gegenüber anderen Arten. Deshalb könne es zu Massenentwicklungen kommen, die jedoch aktuell am Großen Alpsee nicht vorlägen. „Wir gehen davon aus, dass der Wind die an der Oberfläche treibenden Zellen verfrachtet und in bestimmten Ecken des Sees konzentriert“, sagt Behördenleiter Karl Schindele. Die letzte Wasserprobe vom 10. Oktober sei unauffällig gewesen. Schindele weist jedoch darauf hin, dass dies nichts über die Badequalität aussage. (Lesen Sie auch: Hirschsprung in Obermaiselstein nach Steinschlag gesperrt)

Großer Alpsee ist in "mäßigem" Zustand

Den ökologischen Zustand des Sees beschreibt das Wasserwirtschaftsamt Kempten als „mäßig“. Grund dafür sei eine hohe Nährstoffkonzentration. Die Nährstoffe gelangten aus umliegenden Flächen in den Alpsee, beispielsweise aus der Landwirtschaft und aufgrund von Niederschlag. Kommunale Kläranlagen entwässerten nicht in das Einzugsgebiet des Großen Alpsees.

