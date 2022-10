Bergwanderungen: Die schönsten Gipfel für Sonnenaufgangs-Touren in den Allgäuer Alpen

Im Herbst ist die Luft im Allgäu klarer, die Sonnenaufgänge sind intensiver. Und muss man für Sonnenaufgangs-Touren nicht so früh aus den Federn. Unsere Tipps.

Wer im Sommer einen Sonnenaufgang auf dem Berg erleben will, der muss entweder sehr früh raus - oder er übernachtet gleich auf dem Gipfel. Denn im Juni geht die Sonne bereits um kurz nach 5 Uhr auf. Anfang Oktober sind es dann schon fast drei Stunden später - derzeit ist es kurz vor 8 Uhr. Deshalb sind die Herbstmonate ideal für Sonnenaufgangstouren - auch weil durch die schon recht kalten Nächte auf dem Berg die Luft klarer ist.

Einige Berge in der Region bieten sich für frühmorgendliche Touren besonders an. Wir haben Touren ausgesucht, die bei noch moderater Aufstiegslänge ein beeindruckendes Panorama bieten. Wie viel Zeit man für die entsprechenden Höhenmeter benötigt, sollte man aber schon einmal untertags ausgetestet haben. Denn wer zu spät loslegt, den bestraft die sekundengenaue Sonne.

Zwei Varianten und E-Bike-Unterstützung: der Litnisschrofen (2068 m)

Der Litnisschrofen hat wie die benachbarte Krinnenspitze einen Vorteil: Morgenmuffel können mit E-Bike-Unterstützung anrücken. Der morgendliche Blick vom Litnisschrofen zur Zugspitze (Foto oben) ist aber schon allein deshalb beeindruckend, weil man weg ist von der Zivilisation. Auf der Krinnenspitze sieht man dagegen im Tal Nesselwängle und die Straße zum Gaichtpaß. Mit dem E-Bike geht es von den Liften in Nesselwängle über die Krinnenalpe und Edenalpe zum Sattel an der Gräner Ödenalpe. Von dort sind es dann noch gut 45 Minuten bis zum Gipfel. Auf den letzten Metern ist leichte Kraxelei angesagt, die Felspassage ist aber großzügig versichert. Alternativ kann man die Tour auch vom Ostufer des Haldensees starten. Erst geht es auf einem breiten Weg Richtung Süden, auf dem ersten Plateau dann den Abzweig nach links zur Krinnenspitze und Litnisschrofen nehmen. Nach 20 Minuten zweigt dann der Steig zum Litnisschrofen nach rechts ab und erreicht später dann den Sattel an der Ödenalpe. Eine Tourenberschreibung mit GPS-Daten gibt es hier.

Sonnenaufgangstour in Tirol: Von Berwang auf den Thaneller (2341 m)

Eine Sonnenaufgangstour auf den Thaneller hat einen Nachteil: Man muss die Anfahrt nach Berwang einkalkulieren und deshalb etwas früher aus den Federn. Genau genommen zählt der Thaneller auch nicht zu den Allgäuer Alpen, sondern zu den Lechtalern. Doch die Tour entschädigt mit einem sensationellen Blick zur Zugspitze (Bild oben). Der Aufstieg ist für flotte Bergwanderer in rund zwei Stunden zu schaffen, es sind rund 1000 Höhenmeter. Wegweiser im Tal zeigen zwar 3,5 Stunden an - doch das lässt sich an einem kühlen Morgen locker unterbieten. Der Anstieg selbst beginnt an der Thanellerbahn zwischen Berwang und Rinnen und ist unproblematisch. Kletterpassagen gibt es keine, hier und da ist etwas Trittsicherheit gefordert. Eine Tourenbeschreibung mit GPS-Daten findet sich hier.

Die schnelle Nummer im Tannheimer Tal: die Rohnenspitze (1992 m)

Die Gipfel im Tannheimer Tal eignen sich für Sonnenaufgangstouren besonders, weil man bereits auf gut 1100 Metern startet. So sind es auf die 1986 Meter hohe Rohnenspitze nur gut 930 Höhenmeter. Mehr als zwei Stunden benötigt man für den Aufstieg kaum, flotte Alpinisten schaffen es auch in weniger als anderthalb Stunden. Vom Gipfelkreuz überblickt man fast das gesamte Tal. Wer etwas nach Süden weitergeht, der hat einen wunderbaren Blick auf das von der Morgensonne erleuchtete Gaishorn. Was die Blicke betrifft, ist die Rohnenspitze besonders abwechslungsreich. Der Anstieg gestaltet sich vom Lift in Zöblen aus einfach. Nordseitig gibt es so gut wie keine Schwierigkeiten. Wer nach dem Gipfel übers Zirleseck ins Tal absteigen will, der sollte trittsicher sein. Eine kurze Passage ist seilversichert. Die Runde als GPS-Track samt Beschreibung.

Die Kleine unter der Tannheimer Riesen: die Rote Flüh (2108 m)

Die Rote Flüh ist vom Zeitaufwand fast eine Kopie der Rohnenspitze, der Aufstieg ist allerdings etwas steiler und im Gipfelbereich anspruchsvoller. Dennoch ist die Tour selbst zur frühen Morgenstunde nicht besonders schwierig. Auf den letzten Höhenmetern erleichern in den Fels geschlagene Stufen und eine großzügige Versicherung den Gipfelsturm. Aufpassen sollte man allerdings im Spätherbst wenn es ganz oben schon etwas geschneit hat. Unterhalb des Gipfels der Roten Flüh können dann Grödeln hilfreich sein. Dafür gibt es einen imposanten Blick auf den Gimpel und der Köllenspitze im Morgenlicht, die Flanken der beiden Berge werden von der Sonne ganz besonders in Szene gesetzt. Die Tour startet man am besten von der Talstation der Materialseilbahn des Gimpelhauses in Nesselwängle. Nach dem Gimpelhaus geht es ins Kar unterhalb der Köllenspitze und weiter halblinks hinauf zur Judenscharte. Dort beginnen dann die Versicherungen über die es dann zum Gipfel geht. Insgesamt sind gut 1000 Höhenmeter zu bewältigen, einen GPS-Track samt Beschreibung gibt es hier.

Blick übers Ostallgäu inklusive: das Brentenjoch (2000 m)

Viele Wege führen aufs Brentenjoch - und auch hier gibt es eine Express-Variante. Mit dem E-Bike kann man von Vils bei Pfronten aus auf die Vilser Alm fahren. Von dort geht dann ein wenig schwieriger Weg auf das zwischen Rosskopf und Aggenstein gelegene Brentenjoch. Ganz zu Fuß startet man am besten vom Aggenstein-Parkplatz in Grän. Über die Sebenalpe geht es in rund zwei Stunden zum Gipfel. Vom Brentenjoch man einen weiten Blick über das Ostallgäu und die Ammergauer Alpen im Osten. Im Süden thronen die Tannheimer Riesen. Eindrucksvoll ist es, wenn das erste Sonnenlicht auf den grasigen, nach Süden gerichteten Rücken des Brentjochs streicht. Ausbauen lässt sich die Tour hernach über einen Abstecher aufs Füssener Jöchle oder den Aggenstein. Eine Wegbeschreibung mit GPS-Track gibt es hier.

Die schnelle Nummer: der Besler (1640 m)

Wer sich zeitlich und konditionell früh am Morgen keine 1000 Höhenmeter zutraut, der sollte sich für den Sonnenaufgang den Besler aussuchen. Denn von Grasgehren aus sind gerade einmal knapp 350 Höhenmeter - und dafür kann sich die Aussicht duchaus sehen lassen. Über die Schönbergalpe geht es hinauf - nach einer guten halben Stunde gibt es dann zwei Varianten: entweder über einen kurzen Klettersteig oder aber weiter über den Wanderweg. Vom Gipfel ist das südliche Allgäu im Morgenlicht zu sehen. Die Sicht reicht von Oberstdorf bis über den Grünten hinaus. Auf dem Rückweg lohnt ein Abstecher zum Beslerkopf. Eine Tourenbeschreibung samt GPS-Track gibt es hier.

