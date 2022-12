Biathlon heute in Hochfilzen im TV: ZDF-Live-Übertragung im Fernsehen - Zeitplan, Stream, Kalender, Termine von Sprint, Staffel, Verfolgung

Ist heute Biathlon im Fernsehen? Live im TV und Stream kommt der Biathlon-Weltcup 2022 aus Hochfilzen. ZDF oder Eurosport, wo laufen Sprint- und Staffel-Rennen?

Live aus Hochfilzen in Tirol stehen ab heute, Donnerstag (8.12. - 11.12.22), sechs Rennen im Biathlon-Weltcup 2022/23 auf dem Programm. Der Biathlon-Zeitplan sieht jeweils drei Wettkämpfe für die Frauen und Männer vor.

Fernsehen und Stream zeigen die Sprint-Rennen der Herren und Damen, die Staffel-Wettbewerbe und die Biathlon-Verfolgungsrennen live.

Wann gehen die Biathleten an den Start? Wann gibt es Biathlon im Fernsehen? Hier alle News zu TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts des

Biathlon heute live in Hochfilzen/Österreich: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Donnerstag, 8.12.22 14.10 Uhr: Sprint der Damen heute über 7,5 Kilometer Fernsehen: live im ZDF und auf Eurosport 1 im Free-TV Livestream: ZDF Mediathek Sportstudio live und Eurosport Player





Freitag, 9.12.2022 13.45 Uhr: Sprint der Männer über 10 Kilometer Fernsehen: live im ZDF im Free-TV Livestream: ZDF Mediathek Sportstudio live und Eurosport Player





Samstag, 10.12.22 11.30 Uhr: Biathlon-Verfolgung der Frauen heute über 10 km 13.40 Uhr: Biathlon-Staffel der Männer über 4 x 7,5 Kilometer Fernsehen: live im ZDF und auf Eurosport 2 im Free-TV Livestream: ZDF Mediathek Sportstudio live und Eurosport Player





Sonntag, 11.12.2022 11.30 Uhr: Biathlon-Staffel der Frauen über 4 x 6 Kilometer Fernsehen: live im ZDF und auf Eurosport 1 im Free-TV 14.15 Uhr: Verfolgungsrennen der Männer über 12,5 Kilometer Fernsehen: live im ZDF und auf Eurosport 2 im Free-TV Livestream: ZDF Mediathek Sportstudio live und Eurosport Player



Eine Fernseh-Übertragung der Biathlon-Rennen aus Hochfilzen heute gibt es außerdem auf ORF 1. Der Hauptsender des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar.

Biathlon aus Hochfilzen heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Biathlon-Rennen 2022 aus Hochfilzen/Tirol werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Das ZDF ist für die Wintersport-Übertragungen an diesem Wochenende federführend und berichtet im Rahmen seiner täglichen Sendung "Sportstudio live".

Auch einen Livestream gibt es beim ZDF im Internet sowie auf den privaten Streaming-Diensten Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig).

Biathlon in Hochfilzen 2022 - News der deutschen Biathleten im DSV-Kader

Ex-Staffel-Weltmeisterin Franziska Preuß startet beim Biathlon-Weltcup heute in Hochfilzen mit Verspätung in die Saison 2022/23. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilt, gehört Preuß zum Aufgebot, das am Donnerstag zunächst im Sprint antritt.

Zwar war die 28-Jährige in der Vorwoche mit zum Biathlon-Saisonstart ins finnische Kontiolahti gereist, konnte dort aufgrund anhaltend gereizter Atemwege und Husten jedoch keinen Wettkampf bestreiten. Auch in der Vorbereitung hatten sie gesundheitliche Probleme zurückgeworfen.

Angeführt wird das Aufgebot bei den Rennen bis Sonntag im Pillerseetal von Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick und Ex-Weltmeister Benedikt Doll, der seinen Sprint-Titel bei der WM 2017 in Hochfilzen gewann. Personelle Veränderungen gibt es nach dem starken Saisonstart mit überraschend vielen Podestplätzen im Team von Bundestrainer Mark Kirchner nicht.