Schnee aktuell im Allgäu: In den Bergen und am Riedbergpass hat es geschneit

In der Nacht auf Montag hat es auch im Allgäu geschneit, vor allem der Riedbergpass war betroffen. Das müssen Autofahrer jetzt wissen.

Seit Sonntagnacht ist der Winter auch im Allgäu angekommen. Während es in den Tallagen zwischen Oberstdorf und Kempten nur einen Schneeregen gab, hat es in den Höhenlagen geschneit. Am Riedbergpass fielen in der Nacht von Sonntag auf Montag rund 18 Zentimeter Neuschnee, in Balderschwang sind es knapp 15 Zentimeter Neuschnee gewesen. Kalt war es in der Nacht nicht, die Temperaturen lagen bei gerade einmal minus 4 Grad.

Wer über den Riedbgerpass nach Balderschwang wollte, konnte Deutschlands höchste Passstraße nur mit geeigneter Winterausrüstung befahren. Auch wenn der Räumdienst dort seit dem frühen Morgen im Dauereinsatz war, wurde durch den teilweise starken Wind immer wieder Schnee auf die Straßen geweht und machte diese teilweise spiegelglatt. Ob der Schnee liegen bleibt, ist noch nicht sicher: In den nächsten Tagen soll es auch in Balderschwang wieder etwas wärmer werden mit knapp 5 Grad.

Bei Temperaturen zwischen minus 3 und plus 4 Grad muss im morgendlichen Berufsverkehr am Dienstag stellenweise mit Glätte wegen überfrierender Nässe gerechnet werden. Im Süden Bayerns regnet es teils länger, sonst ist es nur vereinzelt nass.

