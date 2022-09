Viehscheid im Ostallgäu: Hirte aus Apfeltrang berichtet

Bald ist wieder Viehscheid. Touristen reisen für das an, was Allgäuer vor der Haustür haben. Ein Hirte erzählt, warum er jedes Jahr aufs Neue begeistert ist.

„So ein Viehscheid, das ist ein Gefühl, das kann ich nicht in Worte fassen“, sagt Alphirte Markus Stich aus Apfeltrang. Er kümmert sich um 45 Jungtiere von Bauern aus der Umgebung, die ihren Sommer auf der Schroffensteinalpe auf 800 Metern Höhe verbringen. „Wie das Kranzrind geschmückt wird, die Schumpen ins Tal kommen und danach gesellig miteinander gegessen und getrunken wird: Das gefällt mir einfach.“

Aus purer Freude heraus hat er den Viehscheid ins Leben gerufen

Deshalb hat er 2009 aus purer Freude heraus den Apfeltranger Viehscheid ins Leben gerufen, der nördlichste und immer am ersten Sonntag im Oktober auch der letzte im Ostallgäu. Den Auftakt machen Pfronten und Seeg am 10. September, gefolgt von Nesselwang, Eisenberg-Zell, Hohenschwangau, Röfleuten und Buching (Lesen Sie dazu auch: Das sind die Viehscheid-Termine 2022 im Allgäu). Zeitlich also ideal für eine Viehscheid-Tour durchs Ostallgäu. Während Gäste dafür von weither anreisen, können Einheimische die Besonderheiten der verschiedenen Viehscheide ganz entspannt entdecken und zusehen, wie die Tiere aufgeregt drängend und mit Schellen um den Hals laut klingend ins Tal zurückkehren, wo sie am Scheidplatz ihren Besitzern übergeben werden.

Wenn alles glattläuft, wird ein Kranzrind mit prächtigem Blumenschmuck die Herde anführen

Markus Stich von der Schroffensteinalpe klopft dreimal auf Holz, denn bislang ist das Vieh wohlauf. Bleibt das so, wird ein Kranzrind mit einem prächtigen Blumenschmuck seine Herde anführen. Und so bleibt natürlich ein Wettstreit nicht aus, wer wohl das schönste Kranzrind hat. Die Zuschauer freut’s. Denn gerade diese Tiere sind ein äußerst willkommenes Fotomotiv. Aber auch sonst ergeben sich viele Momente, die es lohnt, festzuhalten und sie zu Hause zu zeigen.

