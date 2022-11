19 Grad im Büro: Stadt Kaufbeuren verschenkt Handwärmer zum Energiesparen

Die Stadt Kaufbeuren schenkt ihren knapp 1200 Mitarbeitern Handwärmer. Grund sind die relativ kalten Büros. Das kommt nicht überall gut an.

Kalte Hände am PC sind ein Phänomen, das viele kennen. Langes Tippen geht oft einher mit kalten Fingern oder gar mit einer eiskalten „Maus-Hand“. Das ist mehr als lästig – und wird in diesem Winter wegen der bundesweiten Energiesparvorgaben wohl noch häufiger auftreten. In öffentlichen Gebäuden dürfen Räume – auch Büros – seit September nur noch auf höchstens 19 Grad geheizt werden. So auch im Kaufbeurer Rathaus. Da haben sich Wirtschaftsförderer Peter Igel und der Personalrat der Stadt etwas einfallen lassen und an die knapp 1200 Beschäftigten Handwärmer verteilt. Ein Exemplar – versehen mit dem Wappen und dem Namen der Stadt – kostete inklusive Mehrwertsteuer 1,61 Euro. Das ergibt eine Gesamtsumme von 1932 Euro.

Strenge Energiesparvorgaben: Büros in öffentlichen Gebäuden dürfen nur bis höchstens 19 Grad geheizt werden

„Nachdem Handschuhe das Schreiben auf der Tastatur erschweren, kam zunächst die Idee auf, mit Decken Abhilfe zu schaffen. Die sind aber in vielen Bereichen nicht einsetzbar. Die Handwärmer können – neben einer Tasse Tee oder Kaffee – dazu dienen, die Arbeit etwas zu erleichtern“, sagt Igel auf Nachfrage unserer Redaktion. Begleitend zum Geschenk sei eine E-Mail verschickt worden. Der Personalrat habe „signalisieren wollen, dass ihm die Gesundheit und gute Arbeitsbedingungen für die knapp 1200 Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig sind“.

Die Beschäftigten der Stadt Kaufbeuren bekommen Handwärmer, die mit dem Wappen und dem Namen der Stadt versehen sind

Das Aufkochen für die Wiederverwendung darf laut Igel am Arbeitsplatz erfolgen. Dazu reiche es aus, das Gelkissen in eine größere Tasse kochendes Wasser zu legen. „Die Energiebilanz ist demnach positiv, da durch die gesenkten Raumtemperaturen weitaus mehr Energie beziehungsweise Gas eingespart wird, als das gelegentliche Erhitzen der Handwärmer an elektrischer Energie benötigt“, ist Igel überzeugt und berichtet von „überwiegend positiven Reaktionen seitens der Belegschaft“.

Mitarbeiterin: "Manche sitzen mit fingerlosen Handschuhen und Decken im Büro, weil ihnen so kalt ist"

Aber das Geschenk kommt nicht bei allen Beschenkten gut an. „Ich fühle mich schon ein bisschen veräppelt“, sagt eine Mitarbeiterin. Sie habe sich mit mehreren Kollegen darüber unterhalten. „Viele sehen es ähnlich wie ich. Es ist wohl noch nicht bei allen angekommen, dass es in diesen Zeiten darum geht, Energie zu sparen und Müll zu vermeiden. Eine Wärmflasche wäre besser gewesen, die hätte man sich an die Füße oder in den Rücken legen können“, sagt die Angestellte. Manche säßen mit fingerlosen Handschuhen und Decken im Büro, weil ihnen so kalt ist. Das Geschenk sei „gut gemeint, aber schlecht gemacht“, lautet ihr Urteil.

Rathaus in Kaufbeuren: Kommt es zu Staus in der Küche und Rangeleien am Wasserkocher?

Dass es im Arbeitsalltag schwierig werden dürfte, die Handwärmer regelmäßig zu nutzen, zeigt ein nicht ganz ernst gemeinter Ausblick. Um die Wärme zu aktivieren, muss man das Metallplättchen knicken. Aber das Gelkissen bleibt nur circa zwei Stunden warm – danach muss es fünf bis zehn Minuten in heißes Wasser, um wieder funktionsfähig zu werden.

Wenn die Mitarbeiter ihre Handwärmer regelmäßig nutzen wollen, könnte es zu Staus in der Küche oder Rangeleien am Wasserkocher kommen. Und solange man das Wärmekissen in der Hand hält, tippt es sich schwer – noch schwerer als mit kalten Fingern ... Die Folge: Die Arbeit bleibt liegen. Aber vielleicht wird dem ein oder anderen am nächsten Tag beim Anblick der Aktenstapel und unerledigten Aufgaben so warm, dass er Hitzewallungen bekommt und den Handwärmer gar nicht mehr braucht. Bei den meisten wird das Gelkissen also vermutlich eher in einer Schublade verschwinden.

Energiesparen: Welche Regeln gelten bundesweit bis Ende Februar 2023?

