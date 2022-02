Findet der Rockfrühling in Untrasried 2022 statt? Wann die Entscheidung fällt

Zwei Mal musste der Rockfrühling Untrasried wegen Corona bisher ausfallen. Findet das Festival 2022 statt? Das sagen die Veranstalter.

Traditionell findet jedes Jahr Anfang April der Rockfrühling in Untrasried statt. Ein Wochenende lang heißt es dann für die Fans: Rocken, was das Zeug hält. Bis zu 10.000 Besucher strömen jedes Jahr in das Partyzelt. Das Rockfestival gehört zu den größten in Süddeutschland. 2020 überrollte Corona das Event: Wenige Wochen vor Festivalbeginn mussten die Veranstalter den Rockfrühling absagen. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, formulierte es Mitorganisator Christoph Reisacher 2021 im Interview mit unserer Redaktion. Damals galt bereits die Devise „Ganz oder gar nicht“. Zusammen mit ihren Partnern planten die Organisatoren so, dass sie das Festival innerhalb von vier Wochen auf die Beine stellen können. Die Helferinnen und Helfer aus den Vereinen, die Bands, die Techniker: Alle standen in den Startlöchern.

Rockfrühling-Veranstalter: Wir wollen ein großes Comeback feiern

Als auch im vergangenen Jahr klar wurde, dass das Festival in der Form nicht möglich ist, entschieden sich die Veranstalter, erneut abzusagen. Die Hoffnung lag damals wie heute auf 2022: „Wir wollen ein großes Comeback feiern und mit noch mehr Wucht zurückkommen“, sagte Reisacher. 2022 stehen Bands wie Shark, Lost Eden oder Schreyner auf dem Programm.

Fans müssen sich noch in Geduld üben

Fans, die nun zwei Monate vor der Veranstaltung auf ein positives Signal von Seiten der Veranstalter hoffen, müssen sich noch in Geduld üben. „Die aktuelle Corona-Lage und die staatlichen Vorgaben sind noch zu unsicher, um eine finale Entscheidung zu treffen.“ Karlo Reichenbach, der mit zu den Organisatoren des Rockfrühlings gehört, kündigt für nächste Woche einen Beschluss an. Das Organisationskomitee trifft sich und legt dann konkret fest, ob der Rockfrühling stattfindet. Im Moment, da sich gefühlt täglich die Corona-Regeln ändern, sei es noch zu unsicher, sich festzulegen, sagt Reichenbach. „Mit einem ,Vielleicht’ und ,Womöglich’ können wir nicht planen“, sagt der Veranstalter.

