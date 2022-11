Unfall in Kaufbeuren: Auto überschlägt sich und gerät in Brand

Feuerwehreinsatz am frühen Sonntagmorgen in Kaufbeuren: Ein Auto landet auf dem Dach, nachdem es gegen zwei Bäume geprallt war. Dann bricht Feuer aus.

Es klingt wie eine Szene aus einem Actionfilm: Erst kollidiert ein Auto mit zwei Bäumen, überschlägt sich dann, kommt auf dem Dach zum Stehen und fängt schließlich auch noch an zu brennen.

Szene wie aus einem Actionfilm

So hat es sich aber ganz real am frühen Sonntagmorgen (6. November) im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz abgespielt. Kurz nach halb vier wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Löschzug Neugablonz löschte den brennenden Pkw.

Fahrer war deutlich zu schnell unterwegs

Wie die Polizei mitteilt, war der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Sudetenstraße unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto frontal gegen die Bäume, überschlug sich, landete auf dem Dach und fing Feuer. Passanten halfen den Insassen aus dem brennenden Fahrzeug. Mit einer Wärmebildkamera unterstützten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Polizei bei der Suche nach Verletzten.

Beide Insassen standen unter Alkoholeinfluss

Beide Insassen schienen deutlich unter Alkoholeinfluss zu stehen - einer flüchtete vor dem Eintreffen der Polizeistreife, konnte aber unmittelbar danach ermittelt werden.

Da zunächst unklar war, welcher der beiden alkoholisierten Personen den Unfall verursacht hatte, wurde gegen beide ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Verletzt wurden bei dem Vorfall beide Insassen, sowie ein Ersthelfer.

Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro

Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Zudem wurden ein Baum und ein abgestelltes Fahrrad beschädigt. Ob an den dort geparkten Fahrzeugen durch die umherfliegenden Fahrzeugteile Schaden entstanden ist, muss die Polizei Kaufbeuren im Nachgang klären.

Polizei sucht Zeugen

Dazu sucht sie Zeugen, auch die Eigentümer des Fahrrads und der Fahrzeuge werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08341/933-0 zu melden.

Nachdem die Unfallaufnahme abgeschlossen war, reinigten Feuerwehr und Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Kaufbeuren gemeinsam die Straßen, die danach wieder für den Verkehr freigegeben werden konnten.

Einsatz dauerte über vier Stunden

Der komplette Einsatz dauerte insgesamt über vier Stunden, vor Ort waren neben Polizei und Rettungsdienst elf Mitglieder der Kaufbeurer Feuerwehr mit zwei Einsatzfahrzeugen.