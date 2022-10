Ryanair stationiert drittes Flugzeug am Allgäu Airport

Ryanair investiert in den Flughafen Memmingen: Am Allgäu Airport wird eine dritte Maschine stationiert, der Winterflugplan bekommt zwei neue Ziele.

Ryanair setzt weiter auf den Flughafen Memmingen - und baut sein Angebot aus. Wie der irische Billigflieger am Donnerstag bei einer Pressekonferenz am Allgäu Airport mitteilte, wird in Memmingerberg - von Ryanair auch gerne München West genannt - eine dritte Maschine stationiert. Damit steige auch die Zahl der Ryanair-Mitarbeiter am Allgäu Airport auf rund 90 an. Die Gesamtinvestition für die Stationierung der dritten Maschine belaufe sich auf rund 100 Millionen US-Dollar, hieß es.

Ryanair ist eine von drei Fluggesellschaften, die im kommenden Winterflugplan 2022/2023 (hier alle Infos und Download) den Memminger Flughafen anfliegt. 22 Ziele hat die irische Fluglinie in der Wintersaison im Allgäu auf dem Flugplan, das sind zwei Ziele mehr als bisher.

Wohin kann man mit Ryanair von Memmingen aus fliegen?

Amman /AMM ( Jordanien ) - Ryanair

/AMM ( ) - Alicante /ALC ( Spanien ) - Ryanair

/ALC ( ) - Banja Luka /BNX ( Bosnien & Herzegowina ) - Ryanair

/BNX ( & ) - Dublin /DUB ( Irland ) - Ryanair

/DUB ( ) - Faro /FAO ( Portugal ) - Ryanair

/FAO ( ) - Gran Canaria /LPA ( Spanien ) - Ryanair

/LPA ( ) - Lamezia Terme/SUF ( Italien ) - Ryanair

) - Lanzarote / ACE ( Spanien ) - Ryanair

/ ( ) - London /STN ( England ) - Ryanair

/STN ( ) - Malaga /AGP ( Spanien ) - Ryanair

/AGP ( ) - Paphos /PFO ( Zypern ) - Ryanair

/PFO ( ) - Palermo /PMO ( Italien ) - Ryanair

/PMO ( ) - Palma de Mallorca /PMI - Ryanair

/PMI - Pescara /PSR ( Italien ) - Ryanair

/PSR ( ) - Porto/OPO ( Portugal ) - Ryanair

) - Riga /RIX ( Lettland ) - Ryanair

/RIX ( ) - Santiago de Compostela /SCQ ( Spanien ) - Ryanair

/SCQ ( ) - Tel Aviv /TLV (Israel) - Ryanair

/TLV (Israel) - Teneriffa /TFS ( Spanien ) - Ryanair

/TFS ( ) - Thessaloniki /SKG ( Griechenland ) - Ryanair

/SKG ( ) - Tuzla /TZL ( Bosnien & Herzegowina ) - Ryanair und Wizz Air

/TZL ( & ) - und Zagreb /ZAG ( Kroatien ) - Ryanair

Welche Ryanair-Ziele sind neu im Winterflugplan Memmingen?

Neue Ziele sind Lanzarote und Tuzla in Bosnien & Herzegowina.

Ryanair ist nicht nur in Memmingen auf Wachstumskurs. Im laufenden Geschäftsjahr (April 2022 bis März 2023) werde die Fluggesellschaft in Europa gut 166 Millionen Passagiere befördern, 115 Prozent des Niveaus vor der Corona-Krise (149 Mio). Im kommenden Geschäftsjahr sollten die Passagierzahlen auf 185 Millionen steigen und auf 2026 dann auf 225 Millionen, berichtete Deutschland-Chef Andreas Gruber vor wenigen Tagen - und kündigte gleichzeitig Preiserhöhungen wegen der gestiegenen Spritpreise an.

In den Sommermonaten hatte der Allgäu Airport bereits Rekordzahlen verzeichnet. In den Ferien vom 29. Juli bis zum 12. September wurden in Memmingerberg 326.738 Passagiere abgefertigt - eine Zunahme um 18 Prozent im Vergleich zum Sommer 2019, der noch ungetrübt von Corona war. „So einen Rekordsommer hatten wir noch nie“, sagte Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid kürzlich. An Spitzentagen seien bis zu 8.000 Passagiere am Flughafen Memmingen abgefertigt worden.

Die meisten Passagiere flogen demnach von Memmingen aus nach Mallorca, gefolgt von Sofia und Pristina. Am besten ausgelastet und am stärksten nachgefragt waren laut Flughafen im Sommer die Strecken nach Porto, Calvi auf Korsika und Alicante.

Die Fluggesellschaft Ryanair konnte während der Sommerferien zudem ihren achtmillionsten Passagier ab Memmingen begrüßen. Neben Ryanair fliegen auch Wizzair und Corendon ab Memmingen.