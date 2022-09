Maierhöfen ohne Viehscheid, aber mit Festzelt: Programm des Heimatfestes

Auf den Tourismus in Maierhöfen wirkt sich die Viehscheid-Absage kaum aus. Etwas geboten ist dennoch: Das Programm des "Alpsommer- und Heimatfest" steht fest.

In gut drei Wochen wäre es wieder soweit: Viehscheid in Maierhöfen. Seit 1969 hatte er einen festen Platz im Jahreskalender – und war sogar der längste Alpabtrieb Bayerns. Doch nun ist er Geschichte. Im Frühsommer hatten die Verantwortlichen entschieden, dass es keinen Viehscheid mehr geben wird. Was diese Absage für das Dorfleben und den Tourismus bedeutet – und wie es weitergeht.

Wie haben die Menschen auf die Absage des Viehschieds Maierhöfen reagiert?

Mitte Mai hatten die Landwirte der Weidegenossenschaft Maierhöfen knapp entschieden, dass es keinen Alpzug mehr geben wird. Denn der Druck von Seiten des Tierschutzes wurde immer größer – und zugleich fehlt den Bauern das Personal. „Es gibt viele, die es bedauern“, sagt Thomas Holzer vom Viehscheidverein, der das Fest immer organisiert hat. Es sei sehr schade, dass diese Tradition stirbt.

Was sagt die Tourismus-Chefin?

Natürlich bedauert auch Christina Rist die Absage – sagt aber ganz deutlich: „Ich habe Verständnis für diese Entscheidung.“ Gerade rund um solche große Veranstaltung werde alles immer komplizierter. „Es ist jetzt einfach diese Zeit“, sagt die Gästeamtsleiterin.

Welche Bedeutung hatte der Viehscheid für in Maierhöfen?

Neben dem Eistobel war der Viehscheid der wichtigste Werbeträger der Gemeinde. Schon im Frühjahr hat im Gästeamt deshalb regelmäßig das Telefon geklingelt – und ganze Vereine, Kapellen oder Junggesellenabschiede haben sich angekündigt. Sehr zur Freude der Vermieter. „Manche hätten ihre Ferienwohnung auch x-mal vermieten können“, sagt Rist. Der mit 30 Kilometern Strecke längste Alpabtrieb Bayerns hatte Jahr für Jahr geschätzt rund 3000 bis 5000 Besucher in den Ort gelockt. Zum Vergleich: Maierhöfen hat nur rund 1600 Einwohner. Neben den Übernachtungsgästen waren darunter auch viele Tagesausflügler, die busweise nach Maierhöfen kamen – und natürlich unzählige Einheimische aus der Umgebung.

Wie wirkt sich die Absage auf den Tourismus in Maierhöfen aus?

Kaum. Das zeigt eine Umfrage der Gästeamtsleiterin bei den Vermietern. „Das Buchungsverhalten ist nahezu überall gleich geblieben“, sagt sie. Die meisten Betten seien auch ohne Viehscheid belegt. Allerdings: „Der Ferienclub merkt es schon“, sagt Rist. Der größte Übernachtungsbetrieb am Ort hatte vor allem Gruppen oder Vereine zu Gast, die extra wegen des Viehscheids gekommen sind. „Diese Klientel fehlt“, sagt Rist. Und auch sie selbst merkt im Gästeamt, dass die kurzfristigen Anfragen ausbleiben. Die Absage scheint sich also herumgesprochen zu haben.

Übernachten in Maierhöfen: Wie viele Vermieter gibt es in Maierhöfen überhaupt?

Maierhöfen hat 25 Übernachtungsbetriebe – vom einzelnen Zimmer bis zum Ferienclub. Im Jahr 2021 kamen sie zusammen auf rund 98.600 Übernachtungen. Zum Vergleich: Im letzten Jahr vor Corona (2019) waren es 146.000.

Was ist statt Viehschied in Maierhöfen geplant?

Der Viehscheidverein stellt dennoch ein 2000 Besucher fassendes Festzelt am Sportplatz auf. Vom 9. bis 11. September findet unter dem Motto „Andere Zeiten, neue Wege“ erstmals ein Alpsommer- und Heimatfest in Maierhöfen statt. „Wir wollen die Tradition zumindest ein bisschen beibehalten und dem Alpsommer danken“, sagt Holzer. „Wir hoffen, die 50-jährige Veranstaltungstradition am Leben zu erhalten.“ Neben viel Party- und Stimmungsmusik gibt es auch einen Regionalmarkt und ein Kinderfest. Am Samstag schwingt sogar ein Hauch von Bezirksmusikfest mit: Die vier Musikkapellen aus dem Argental laufen im Sternmarsch zum Festzelt, um dort dann anschließend aufzuspielen.

Wie stark schlägt sich das Brauchtum im Festprogramm nieder?

Sehr. Neben den Auftritten der heimischen Blaskapellen ist am Samstag ein Heimatabend mit dem Trachtenverein Maierhöfen und Alphornbläsern geplant. Auch das traditionelle Schellenwürfeln darf nicht fehlen. Und auch einen Handwerker- und Genussmarkt mit gut 20 Ständen wird es am Sonntag geben. Das Besondere: Alle Anbieter kommen aus einem Radius von etwa 50 Kilometern. Den Markt organisieren der Arbeitskreis Tourismus und Natascha Ludescher.

Werden die Besucher beim Alpsommer- und Heimatfest auch Kühe zu Gesicht bekommen?

Nein. Zumindest von Seiten des Viehscheidvereins ist in dieser Richtung nichts geplant. „Die Schumpen sind auch kein Streichelzoo“, stellt Holzer klar.

Maierhöfen ohne Viehscheid – geht das überhaupt?

Keine Frage: Es fehlt schon etwas. „Der Viehscheid war ein touristischer Besuchermagnet – und für das ganze Dorf was Schönes“, sagt Rist. Umso wichtiger sei es, dass im Ort dennoch was geboten ist. „Es ist wichtig, ein Fest zu haben, das dem Dorf gehört“, sagt Rist. Bisher habe der ganze Ort mitgeholfen und zusammen gefeiert – und das werde auch künftig so sein. Allerdings dürfe man nicht den Fehler machen, das Heimatfest und den Viehscheid miteinander zu vergleichen.

Das Programm: Alpsommer- und Heimatfest 2022 in Maierhöfen

19.30 Uhr Böhmischer Alp-Traum

21 Uhr Allgäu-Feager

10 Uhr Frühschoppen

11 Uhr Sternmarsch der Musikkapellen Maierhöfen , Grünenbach , Röthenbach und Gestratz

, , Röthenbach und 11.30 Uhr Stimmungsparade im Festzelt und Beginn Schellenwürfeln

und Beginn 20 Uhr Allgäuer Heimatabend mit dem Trachtenverein Maierhöfen und der Alphorngruppe „Kugel-Buabe“, anschließend Stimmung mit der Partyband „Die Oberbayern“