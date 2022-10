Parken in Kempten wird teurer, teilweise um 40 Prozent

Autofahrer müssen sich ab Januar auf neue Gebühren einstellen. Weitere Kurzzeitplätze werden ausgewiesen. Auch bei der Bewohnerregel steht ein Preissprung an.

„Teurer“ hat das Potenzial, (Un-)Wort des Jahres zu werden. Die ellenlange Reihe von Preissteigerungen setzt sich fort: Parken wird in Kempten – erraten – teurer. Die Gebühren auf den Kurzzeitparkplätzen im Zentrum steigen je halber Stunde von 50 auf 70 Cent. Für Tagestickets sind ab Januar vier statt bisher drei Euro fällig. Zusätzliche Zonen sind vorgesehen, wo Autos nur mit Parkschein abgestellt werden dürfen.

1200 Kurzzeitparkplätze sind zurzeit in der Innenstadt ausgewiesen. Mit der Erhöhung der Gebühren um bis zu 40 Prozent rechnet die Stadt mit Mehreinnahmen von 400.000 Euro. Weitere 228 Stellflächen für Kurzzeitparker sollen im Umfeld der Kernstadt markiert werden.

Beispiele für solche zusätzlichen Parkscheinautomaten sind in der Haubenschloßstraße, im Bodmanstraßenviertel, um die Burghalde oder im Bereich Fürstenstraße. Wegen des größeren Abstands zur Einkaufsmeile werden dort indes nur 50 Cent fällig für 30 Minuten Parkzeit.

Die erste halbe Stunde gibt es nicht mehr kostenlos

Auf gewisse Vorzüge müssen künftig auch die Nutzer der bisher 1700 Dauerparkplätze verzichten. Die „Brezentaste“, die eine halbe Stunde kostenloses Parken ermöglicht, wird abgeschafft. Und die Berechtigung, als Dauerparker kostenlos Kurzzeitparkplätze zu nutzen, wird es nicht mehr geben. Ein erheblicher Teil der gefragten Stellplätze im Zentrum sei durch Dauerparker belegt, hieß es im Verkehrsausschuss.

465 weitere Stellflächen sind für diese Klientel vorgesehen, etwa am Augartenweg oder am Gottesackerweg. Im Friedhofsbereich räumt die Verwaltung eine halbe Stunde kostenlos ein.

Weitgehend unverändert bleiben die Preise für Monats- oder Jahrestickets. Allerdings gilt am Hauptbahnhof künftig der gleiche Tarif wie in anderen Zonen – im Jahr sind das dann 350 Euro.

Elektro-Autos werden nicht länger privilegiert

Zur Kasse gebeten werden künftig auch die Fahrerinnen und Fahrer von Elektro-Autos. Sie durften bisher gratis die Kurzzeitparkplätze nutzen.

Aus den Reihen der Stadträte gab es einhellig Zustimmung. Es seien auch unangenehme Entscheidungen zu treffen, um den Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten, sagte Julius Bernhardt (Future for Kempten). Für CSU-Fraktionschef Helmut Berchtold ist die Gebührenerhöhung stimmig, weil beispielsweise das Tagesticket wieder mit dem Buspreis korrespondiere. Der Verkehrsbeauftragte des Stadtrats, Dr. Stefan Thiemann (Grüne), nannte die Anhebung „eine Selbstverständlichkeit“. Der Finanzausschuss hat das nächste Wort, die Bestätigung dürfte Formsache sein.

In Wohnvierteln soll das Parken ebenfalls teurer werden

Teurer? Da war doch noch was ... Bewohnerparken steht ebenfalls auf der Agenda. Die Vorgaben der Staatsregierung lassen zwar auf sich warten, aber die Ansätze in Kempten liegen bereits auf dem Tisch. Bisher gab es die Berechtigungsausweise in Kemptener Wohnvierteln für 30 Euro Jahresgebühr. Damit dürfte es künftig nicht getan sein: 180 Euro sind von der Verwaltung vorgeschlagen. Im Kommentar ruft unser Autor auf, Alternativen zum Auto zu prüfen.

