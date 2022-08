Fendt stellt 700er Fendt Vario vor: "Der beste Traktor aller Zeiten"

Mit dem 700er Vario stellt Fendt eine komplette neue Baureihe vor. Es handle sich um den besten Traktor, den Fendt je entwickelt habe, so der AGCO/Fendt-Chef.

Eine ganz neue Baureihe wird das Marktoberdorfer Landtechnik-Unternehmen AGCO/Fendt heute vor Journalisten aus aller Welt auf dem Hofgut von Paul Graf von Schönborn in Wadenbrunn bei Würzburg vorstellen.

"Das ist der beste Traktor, den wir je entwickelt und gebaut haben", sagte Fendt-Vorstandsvorsitzender Christoph Gröblinghoff gestern Nacht bei einer Vorab-Präsentation der neuen 700er. Diese bestechen

nach Angaben von Fendt unter anderem mit besonders großer Leistung bei einem "unwahrscheinlich kleinen Wendekreis". Eben das führte die Firma mithilfe eines erleuchteten Hindernis-Parcours am Vorabend der internationalen Fendt-Jahrespressekonferenz, an der viele hundert Journalisten teilnehmen, vor. "Ein Traktor so agil wie ein Slalom Skier", hieß es dabei.

Der neue 700er Fendt Vario bringt es auf 303 PS und 60 km/h

Das Spitzenmodell der runderneuerte 700er Fendt Vario Baureihe bringt es mit seinem komplett neuen Sechs-Zylinder-Motor demnach auf 303 PS und 60 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die Reifenhöhe des Schleppers ist auf 2,05 Meter "gewachsen". Dennoch sei sein Wendekreis ebenso klein wie der von den Modellen der 500er Baureihe. Auch das Innenleben des Schleppers habe es in sich. Neben den modernen Techniken in Form von Fahrerassistenz-Systemen wie Fendt One oder Fendt Grip (dieses System schlägt dem Fahrer die optimale Fahrgeschwindigkeit und den passenden Reifeninnendruck vor) ist der Fahrersitz unter anderem mit einer Getränke-Kühlbox ausgestattet, der Traktorsitz verfügt über eine Massage-Funktion, kündigte Fendt werbewirksam an. Was vorallem bei den langen Schichten während der Ernte hilfreich sein dürfte.

Auch Zwischentöne werden bei der Fendt-Pressekonferenz erwartet

Bei der jährlichen Bilanzpressekonferenz stellt Fendt die wichtigsten Geschäftszahlen vor. Dabei dürften unter Umständen auch die vorübergehenden Produktionsausfälle durch einen Hacker-Angriff auf den internationalen Landtechnik- und Landmaschinenkonzern im Mai bzw. die hunderten von Traktoren, die aufgrund des Mikrochip-Mangels unfertig auf Halde stehen, angesprochen werden. Parallel zur Internationalen Fendt Pressekonferenz findet in Wadenbrunn heute auch der traditionelle große Feldtag des Unternehmens statt, bei dem neue Maschinen im Feldeinsatz gezeigt werden.

Und eine dieser nagelneuen Maschinen ist eben der neue 700er Vario, "der 7er Vario der 7. Generation", wie es in Wadenbrunn werbewirksam heißt. Das Traktorensegment dieser Größe ist für Fendt besonders wichtig, kommt doch jeder vierte verkaufte Traktor dieser Größe und mit 150 bis 250 PS "plus" aus der Marktoberdorfer Traktorenschmiede - laut Gröblinghoff nach wie vor "das modernste Traktorenwerk der Welt".