Sozial-Betrug in Innsbruck: Mann lässt sich in Klinik unter falschem Namen behandeln

Ein 34-Jähriger ließ sich in der Klinik in Innsbruck (Tirol) mehrmals behandeln - und gab dabei einen falschen Namen an. So wollte er sich die Kosten sparen.

Kurioser Vorfall in der Klinik in Innsbruck: Ein Mann hatte sich bereits zweimal unter falschem Namen in der chirurgischen Ambulanz behandeln lassen - und versuchte es erneut. Doch dieses Mal merkten Mitarbeiter der Chirurgie am Mittwochnachmittag den Schwindel und zeigten den 34-Jährigen bei der Polizei an - wegen Sozialbetrugs.

Sozialbetrug in Klinik Innsbruck: Mann gibt falschen Namen bei Behandlung an

Laut Auskunft von Security-Mitarbeitern der Klinik hatte der 34-Jährige bereits zweimal eine Behandlung in der Klinik in Innsbruck in Anspruch genommen und dabei einen falschen namen angegeben. So sparte sich der Ungar die Behandlungskosten in Höhe von knapp 1000 Euro. Die Polizisten stellten die Personalien des Mannes fest, zeigten ihn an und ließen ihn wieder auf freien Fuß.

