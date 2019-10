24.10.2019

"Mir geht das tierisch auf die Nerven": Jana Hensel ist genervt von Ossi-Witzen

Exklusiv Jana Hensel ist eine der bekanntesten Stimmen Ostdeutschlands. Im Alltag ärgert sie sich oft immer noch über die Ignoranz einiger Westdeutscher - sogar im Urlaub.

Von Christian Grimm

Die Schriftstellerin Jana Hensel („Zonenkinder“) regt sich auf, wenn ihr ungefragt Ossi-Witze erzählt werden. „Mir geht das tierisch auf die Nerven mittlerweile“, sagte die Autorin unserer Redaktion. „Es sind seit 30 Jahren die gleichen Witze. Ich finde sie nicht lustig.“ Aus diesem Grund umgebe sie sich mittlerweile sogar nicht mehr so gern mit Menschen aus den alten Bundesländern, ergänzt die Schriftstellerin. „Es geht sogar so weit, dass mein Freundeskreis mittlerweile wieder viel stärker ostdeutsch ist. Letztes Jahr war ich im Urlaub mit vielen Westdeutschen und ich musste mir die ganze Zeit dumme Sprüche anhören.“

Hensel: „Es geht um ein Gespräch auf gleicher Augenhöhe“

Auch bei ihren Lesungen bleibt sie lieber im Osten Deutschlands. „Ich habe so gut wie keine Lesungen in Westdeutschland“, sagte Hensel. „Ich bekomme zwar viele Anfragen aus ganz Deutschlands, aber ich arbeite nicht nur als Schriftstellerin, sondern auch als Journalistin. Ich habe ein Kind. Und offen gestanden zieht es mich nicht in die alten Länder. Wenn ich mir die Zeit nehme für eine Lesung, dann fahre ich lieber nach Salzwedel.“

30 Jahre nach dem Mauerfall fordert Hensel im Gespräch mit unserer Redaktion mehr Anerkennung für Ostdeutsche. „Es geht um ein Gespräch auf gleicher Augenhöhe“, betont die 43-Jährige. Der Westen müsse aus ihrer Sicht die Fakten annehmen: „Nämlich, dass Ostdeutschland anders ist und bleiben wird.“ Die 90er Jahre hätten den Osten massiv verändert. „Man kann auch in den Unterschieden ein geeintes Land sein. Wir müssen uns vom Diktum verabschieden, dass wir 30 Jahre nach Wende und Wiedervereinigung gleich sein müssten.“

Themen folgen