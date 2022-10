Polizei schließt Ermittlungen zur Graffiti-Drohungen an Realschule Marktoberdorf ab

Nach den Todesdrohungen an mehreren Schulwänden gab es zwischenzeitlich Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Wie die Fahnder den Fall jetzt beurteilen.

Nach den sogenannten Graffiti-Drohungen an der Realschule in Marktoberdorf sind die polizeilichen Ermittlungen so gut wie abgeschlossen. Das berichtet Polizeipressesprecher Holger Stabik vom Präsidium Schwaben Süd/West in Kempten auf Nachfrage unserer Redaktion. „In Kürze übergeben wir die Ermittlungsergebnisse an die Staatsanwaltschaft.“ Es gebe allerdings letztlich keine verwertbaren Ergebnisse.

Es wurde in eine bestimmte Richtung ermittelt - sogar das LKA war eingeschaltet

Wie die Polizei berichtet, habe es in dem Fall zwischenzeitlich zwar einmal konkrete Hinweise auf einen Tatverdächtigen gegeben. „Deshalb wurde auch in eine bestimmte Richtung ermittelt“, erklärt Stabik. Unter anderem sei sogar beim Bayerischen Landeskriminalamt (LKA) ein Gutachten eingeholt worden. Deshalb hätten die Ermittlungen nun auch geraume Zeit gedauert. „Am Ende haben sich diese Hinweise aber nicht bestätigt“, sagt der Polizeisprecher.

An die Schulwände an der Marktoberdorfer Schule waren Todesdrohungen gepinselt worden

Wie berichtet, waren an der Staatlichen Realschule in Marktoberdorf kurz vor den Sommerferien Anfang Juli bzw. Mitte Juli zweimal explizite Todesdrohungen an die Wände von Schulnebengebäuden geschmiert worden. In einem Fall richtete sich die Drohung an Schüler, im anderen Fall an Lehrer und Schüler – Beide Fälle führten zu größeren Polizeieinsätzen. (Lesen Sie auch: Schon wieder Drohung an der Realschule Marktoberdorf: Schulleiter ist wütend.)

Die Drohungen lösten jeweils Polizeigroßeinsätze in Marktoberdorf aus

Mitte Juli konnten Realschule, Gymnasium und Mittelschule am Schulzentrum allerdings noch vor Unterrichtsbeginn abgesucht werden – sodass der Unterricht dort planmäßig stattfand. Bei dem Fall Anfang Juli wurde dagegen das Schulzentrum polizeilich abgeriegelt – und an Realschule, Gymnasium, Mittel- und Don-Bosco-Schule fiel der Unterricht aus.

Die Fälle erinnerten an den Vorfall im vergangenen November am Gymnasium Marktoberdorf

Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um den oder die selben Täter handelte. Die Beamten waren geübt für die Schulgroßeinsätze – hatten sie doch schon im November nach einem vermeintlichen Drohbrief gegen das Gymnasium, der sich dann als harmlos erwies, das Schulzentrum evakuiert. Dieser Vorfall wurde jedoch aufgeklärt.

Anfang diesen Schuljahres gab es aber eine Drohung gegen eine Förderschule in Kaufbeuren. (Lesen Sie auch: „Wer tut so etwas?“ Mutmaßliche Drohung gegen Kaufbeurer Förderschule.)