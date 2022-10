Nazi-Jet in Höfen bei Reutte erregt großes Aufsehen

Bei der Nacht der Museen im Ostallgäu und Außerfern zieht eine Messerschmitt ME 262 alle Blicke auf sich. Wie dieser Flieger in die Region kam.

Es ist eine echte Rarität, die dort in dem kleinen Hangar gleich hinter der Allgäuer Grenze schlummert. Lackiert in grün-grauer Tarnfarbe – so als käme sie gerade erst von einem Kampfeinsatz zurück. Ein imposantes und zugleich schauderhaftes Bild, das die Messerschmitt ME 262 dort abgibt. Das Nazi-Flugzeug, das als erster Düsenjet der Geschichte gilt, ist seit wenigen Wochen in Höfen bei Reutte zu sehen. Erstmals konnten Besucher die Maschine nun auch bei der grenzüberschreitenden Nacht der Museen am Wochenende im Ostallgäu und Außerfern bestaunen.

Weltweit nur noch neun Exemplare

„Nur drei dieser Exemplare gibt es in ganz Europa, etwa neun auf der ganzen Welt“, sagt Wolfgang Falch. „Das hier ist aber die einzige, die in Deutschland aus Originalteilen wieder aufgebaut wurde.“ Bis auf die abgedeckten Hakenkreuz-Symbole am Steuerruder sei alles authentisch.

Der 56-Jährige steht vor der roten Schnauze der Messerschmitt und erzählt: Wie er 2014 von einem Sammler die Fragmente der Maschine übernahm. Wie er in mühevoller Arbeit die Restaurierung schließlich abschloss. Und wie er die Messerschmitt vor zwei Jahren an einen Architekten aus München veräußerte, der sie seinem neuen Museum jetzt als Leihgabe zur Verfügung gestellt hat.

Jahrzehntelange Arbeit

Was Besucher an diesem Abend bestaunen, ist ein Resultat jahrzehntelanger Arbeit, wie Falch betont. Noch in den 1980ern sei begonnen worden, Teile der einst 1400 existierenden Messerschmitt-Maschinen zusammenzutragen. Von Cockpit-Instrumenten über Uniformen bis hin zu Triebwerksteilen.

Die Motivation der Sammler: Weniger Nazi-Kitsch als vielmehr die Bedeutung der ME 262 für die Evolution moderner Flugzeuge. Denn die Maschine aus der Schmiede des Augsburgers Willy Messerschmitt war der erste Flieger mit Strahlentriebwerk. Gewissermaßen also der Prototyp des modernen Düsenjets.

Amerikaner entwickeln Technologie weiter

Kein Wunder, dass die Amerikaner nach dem Krieg ganz erpicht darauf waren, Messerschmitts in ihren Besitz zu bringen, um die Technologie weiterzuentwickeln. Diese Geschichte wird im National Air and Space Museum in Washington erzählt. Dort steht eine der wenigen erhaltenen Messerschmitts. In Europa gibt es noch eine in München, England und im kleinen Höfen bei Reutte.

Falch, der sein Geld mit der Restaurierung solcher Raritäten und dem Tauchen nach Wrackteilen verdient, will sie dort noch ein paar Jahre ausstellen. Flugtauglich ist die Messerschmitt nicht.

Weitere Seltenheit im Hangar

Auch als größte Seltenheit in seinem Hangar will Falch die ME 262 jedoch nicht bezeichnet wissen. „Wir besitzen nämlich das einzig erhalten gebliebene Wrack des ersten Einsatzhubschraubers der Welt: eine Focke Fa 223 – Spitzname Drache.“

In den kommenden Jahren will Falch basierend auf Fundstücken auch diesen Heli-Prototyp wieder aufbauen – damit er in seinem kürzlich eröffneten Museum eine Geschichte erzählen kann. Die Entwicklung vom ersten Jagdflugzeug beispielsweise zum modernen Düsenjet. Denn auch dafür hat Falch ein passendes Exponat parat. Die Fokker E III aus dem Jahr 1915 nämlich. Dabei handelt es sich zwar um eine Replik. Aber um eine, die sogar noch flugtauglich ist. „Das ganze Projekt soll Menschen an unserer Freude am Fliegen und an unserem Interesse an historischer Luftfahrt teilhaben lassen“, sagt Falch.

In Höfen Traum verwirklicht

Der 56-Jährige hatte einst übrigens eine Professur für Kunst an der Uni Innsbruck inne, jetzt hat Falch aber endgültig seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und sich mit dem Hangar in Höfen einen Traum verwirklicht.