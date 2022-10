Fendt erweitert Werk in Marktoberdorf - Traktorhersteller investiert fast 100 Millionen Euro

99 Millionen steckt Traktorenhersteller AGCO/Fendt heuer und nächstes Jahr in Bauprojekte. Noch 2022 startet die Erweiterung des Getriebewerks in Marktoberdorf.

Noch in diesem Jahr will Traktorenhersteller AGCO/Fendt mit der angekündigten Erweiterung einer Marktoberdorfer Fabrikhalle starten. „Das Getriebewerk wird um 5.000 Quadratmeter erweitert“, berichtet Pressesprecherin Manja Morawitz auf Nachfrage unserer Redaktion. Bereits im dritten Quartal 2023 soll ihr zufolge die neue Halle stehen – damit dort Getriebebauteile gefertigt werden können.

Fendt will seine Produktionskapazitäten erweitern - auch im Traktorenwerk in MOD ist eine Erweiterung geplant

Die Erweiterung hilft dem Landtechnikhersteller bei seiner geplanten Erhöhung der Produktionskapazitäten aufgrund der sehr guten Auftragslage, wie es kürzlich auch im Marktoberdorfer Stadtrat hieß. Nach früheren Aussagen der Fendt-Geschäftsführung sollen allein in das Getriebewerk 30 Millionen Euro fließen. Doch damit ist, was die Investitionen bei Fendt in Marktoberdorf anbelangt, längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, macht die AGCO/Fendt-Pressesprecherin deutlich.

Auch für das Traktorenwerk plane Fendt nämlich derzeit eine Hallenerweiterung zugunsten der „zukünftigen, erweiterten Produktion“ der Schlepper: „Hier sind in Marktoberdorf Baumaßnahmen im Jahr 2023 vorgesehen mit einer Fertigstellung 2024“, sagt Morawitz.

Viel Geld auch für Forschung und Entwicklung - 118,5 Millionen Euro sind es allein 2022

Der Mutterkonzern AGCO will für diese Erweiterungen bei Fendt sehr viel Geld in die Hand nehmen. „Insgesamt sollen für Investitionen in den Jahren 2022 und 2023 allein nach Marktoberdorf 99 Millionen Euro fließen“, machte Christoph Gröblinghoff, der Vorsitzende der Fendt-Geschäftsführung schon im Spätsommer bei der Jahrespressekonferenz des Unternehmens Fendt in Wadenbrunn bei Würzburg deutlich.

Hinzu kommen die Millionensummen, die Fendt für Forschung und Entwicklung erhält: Wie berichtet, sind das allein für das noch laufende Jahr 118,5 Millionen Euro. Freilich sollen auch die anderen deutschen Fendt-Standorte wachsen – um die jeweiligen Produktionskapazitäten zu erhöhen.

Welche Millionenbeträge Fendt in Asbach-Bäumenheim, Hohenmölsen, Wolfenbüttel und Feucht investiert

So fließen ins Traktorenkabinenwerk nach Asbach-Bäumenheim bei Donauwörth in den Jahren 2022 und 23 insgesamt 30 Millionen Euro, nach Hohenmölsen in Sachsen-Anhalt – wo Fendt neben Traktorbauteilen unter anderem seine Feldhäcksler und Feldspritzen herstellt – gar 36 Millionen. Die Herstellung von Rundballenpressen und Co. in Wolfenbüttel in Niedersachsen wird mit 13 Millionen Euro, die Produktion von Futtererntemaschinen in Feucht bei Nürnberg mit acht Millionen Euro bedacht.

„Der Löwenanteil geht aber an unseren Stammsitz nach Marktoberdorf“, sagte Gröblinghoff in Wadenbrunn. „Marktoberdorf war, ist und wird das Zuhause der Marke Fendt bleiben“, versicherte der Fendt-Chef auch im Frühjahr in einem großen Interview mit unserer Zeitung.

Fendt will die Rekordmarke von 20.000 produzierten und verkauften Traktoren im Jahr endlich brechen

Wie berichtet, peilt der Marktoberdorfer Landtechnikhersteller im laufenden Jahr wieder an, die Rekordmarke von 20.000 produzierten Traktoren im Jahr zu knacken. Vergangenes Jahr waren es 19.160. Schon jetzt sind die Werke nach Aussagen von Fendt-Chef Gröblinghoff auch darauf angelegt, 25.000 Traktoren zu produzieren. Dennoch will das Unternehmen erweitern.

Entsprechend der in den vergangenen Jahren gestiegenen Produktionszahlen ist auch die Mitarbeiterzahl an den deutschen Fendt-Standorten seit dem Jahr 2017 weitergewachsen: von 4928 auf 6730 Beschäftigte. Allein bei Fendt in Marktoberdorf arbeiten mittlerweile 4300 Männer und Frauen. „Es geht uns wirklich gut“, sagte Gröblinghoff in Wadenbrunn mit Blick auf boomende Agrarmärkte.