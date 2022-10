Großes Loch in Kempten - jetzt werden die Pläne konkret

Die Tage des "Großen Lochs" in Kempten scheinen gezählt zu sein: Die Skandalbaustelle in Kempten soll einem Wohnkomplex mit Büros und Gewerbeflächen weichen.

Die Tage des "Großen Lochs" in Kempten scheinen gezählt zu sein: Der Projektentwickler "Ehret + Klein" mit Sitz in Starnberg hat die Kemptener Skandalbaustelle gekauft und will dort einen großen Wohnkomplex bauen. Die Sanierung der Tiefgarage steht schon bald an, die überirdischen Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2023 starten.

Der Kemptener Gestaltungsbeirat lobt die Pläne fürs "Große Loch"

Nun präsentierte "Ehret + Klein" die Pläne dem Kemptener Gestaltungsbeirat. Dieser lobte das Vorhaben: "Es ist spürbar, dass das Projekt nun in Händen ist, die das auch bewerkstelligen können", sagte zum Beispiel Architekt Prof. Hans-Peter Hebensperger-Hüther.

Auch Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle äußerte sich optimistisch: "Hoffentlich und gottseidank geht es jetzt geradeaus weiter - nach über zehn Jahren Rückblick aufs Große Loch." Ein ausführlicher Bericht folgt.

Wie berichtet, beschäftigt die Skandalbaustelle die Kemptenerinnen und Kemptener schon eine lange Zeit:

2009 stellen zwei Schweizer Investoren Pläne vor, für etwa 14 Millionen Euro ein viergeschossiges Gebäude mit Tiefgarage zu bauen.

Entgegen der ursprünglichen Ideen soll wenig später plötzlich Einzelhandel in dem Komplex einziehen, was die Stadt durch einige Gerichtsverhandlungen hindurch ablehnt.

Ein Baustopp ist die Folge. Die Investoren werden zahlungsunfähig, es kommt zum Insolvenzverfahren.

Für die Sicherung der Baustelle und die Fertigstellung der Tiefgarage bis Mai 2015 muss die Stadt Millionen vorstrecken.

2017 einigen sich die Gläubiger zur Verteilung des Verkaufserlöses.

Im Januar 2018 kaufen die Nowinta Bau GmbH aus Aalen und die Doma GmbH aus Leonberg das Große Loch.

das Große Loch. Über das Bauvolumen, die Höhe des geplanten Komplexes und das Aussehen der Fassade wird monatelang kontrovers verhandelt.

Zum Jahreswechsel 2020 erteilt die Stadtverwaltung eine Baugenehmigung.

Danach kehrt erst einmal wieder Ruhe ein. Im Januar 2022 schließlich lautet die nächste Nachricht: Die Projektentwickler von „ Ehret + Klein“ aus Starnberg haben das Grundstück gekauft.

Was "Ehret + Klein" auf dem Grundstück direkt neben dem Forum Allgäu in Kempten planen, verraten Firmengründer Michael Ehret und Projektleiter Fabian Reimold im Interview.