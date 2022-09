Investor zum "Großen Loch" in Kempten: „Das ist genau unsere Kragenweite“

Wie kommt eine Firma darauf, in eine Dauerbaustelle wie das „Große Loch“ in Kempten zu investieren? Was der Projektentwickler "Ehret + Klein" dort nun plant.

Überraschende Wende bei der Skandalbaustelle in der Kemptener Innenstadt Anfang des Jahres: Die Projektentwickler „Ehret + Klein“ kauften das Grundstück Mozartstraße 1 – und damit das „Große Loch“ (wir berichteten). Nun verraten Firmengründer Michael Ehret und Projektleiter Fabian Reimold, was sie dort vorhaben.

Herr Ehret, das „Große Loch“ gilt seit Jahren als Schandfleck in Kempten. Was hat Sie dazu gebracht, in eine solche Dauerbaustelle zu investieren?

Michael Ehret: Wir sind Projektentwickler mit Leib und Seele. Wir bauen nicht auf der grünen Wiese, seit Jahrzehnten haben wir das Thema Nachhaltigkeit im Blick. Wir schauen uns Bestand an, suchen uns Baulücken und Schandflecke heraus, um ihnen wieder neues Leben einzuhauchen. Außerdem habe ich eine hohe Affinität zu Kempten, viele Freunde leben hier, im Kleinwalsertal waren wir am Bau des Ifen-Hotels beteiligt. Das Projekt hier ist genau unsere Kragenweite. Je intensiver wir in das Bauvorhaben geblickt haben, desto mehr haben wir uns verliebt. Da gibt es so viele Potenziale. Wir haben auch in der Vergangenheit schon mehrere „Unorte“ revitalisiert.

Wenn Sie sagen, das „Große Loch“ entspreche Ihrer Kragenweite: Inwiefern gehen Sie anders an solche Projekte?

Ehret: Wir haben zunächst mit vielen verschiedenen Menschen in Kempten gesprochen, zum Beispiel mit der Sozialbau als Nachbarin. Wir müssen verstehen, was das Projekt in der Vergangenheit nicht geleistet hat. Unsere Aufgabe ist es nun, Widerstände aufzulösen und Vertrauen aufzubauen. Dafür bringen wir Geduld und Zeit mit. Doch wir müssen jetzt auch beweisen, dass mit uns etwas vorwärtsgeht. Im Oktober werden die ersten richtigen Baumaßnahmen mit dem Einbringen von Kleinbohrpfählen starten, anschließend die Sanierung der Tiefgarage und zum Jahreswechsel werden wir mit den Maßnahmen zum Hochbau beginnen. Daran werden auch Firmen aus der Region beteiligt sein. Unser Ziel ist, qualitätvoll zu bauen. Wir wollen kein „Kemptener Loch“ einweihen, einstweilen muss ein anderer Name her.

Schwebt Ihnen denn schon ein neuer Name vor?

Ehret: Vielleicht machen wir einen Wettbewerb, wenn es so weit ist. Das hat in der Vergangenheit schon mehrfach gut funktioniert. Aus der Bevölkerung kommen in der Regel gute Vorschläge.

Sind Sie bei der Frage der künftigen Nutzung weitergekommen? Was planen Sie?

Ehret: Im Erdgeschoss an der Mozartstraße ist ein Paket-Shop angedacht, ebenso ein Café mit einem Waschsalon, der insbesondere für Studenten gedacht ist. Uns ist eine hohe Aufenthaltsqualität sehr wichtig. Außerdem würden wir gern mit einem Sport-Studio und einem Physiotherapeuten arbeiten. Darüber hinaus schwebt uns eine Tagespflege für ältere Menschen vor. Denkbar ist auch eine Fahrradwerkstatt. Wir halten uns strikt an das Einzelhandelskonzept der Stadt, da gibt es gar keine Diskussionen. Im Hochparterre werden Büros entstehen, wir haben zum Beispiel von Anwaltskanzleien schon einige Anfragen.

Der bisherige Bauträger plante 177 Studentenappartements. Wie viele Wohnungen schweben Ihnen vor?

Fabian Reimold: Wir haben uns in der Stadt umgehört und erfahren, dass mittlerweile andernorts bereits zusätzliche Angebote für Studenten geplant sind, zum Beispiel direkt in der Nähe der Hochschule. Deswegen setzen wir nun auf einen Mix für Jung und Alt mit etwa 40 bis zu 100 Quadratmeter großen Wohnungen.

Aktuell umfasst die Tiefgarage um die 200 Parkplätze, das sind weit mehr als benötigt. Wie gehen Sie mit den übrigen um?

Ehret: Wir überlegen, ob wir die beiden untersten Geschosse zu Lagern oder Archiven umbauen. Vielleicht bieten wir auch Nachbarn Stellplätze an.

Reimold: Die Sanierung wird aber erst noch ergeben, wie viel Platz tatsächlich übrig bleibt. Wir wollen die Energieversorgung möglichst autark und nachhaltig gestalten. Fotovoltaik ist angedacht, das Gebäude wird überdies an die Fernwärme angeschlossen. Auch Luftwärmepumpen und eine Pellet-Anlage sind denkbar. Das ist unser Beitrag zum Klimaschutz.

Ehret: Zudem wollen wir den Innenhof ebenso begrünen wie die Dachgärten und das Dach überhaupt. Damit wollen wir einen Beitrag für das Stadtklima leisten. Bei allem ist uns wichtig, die Baustelle nach ihrer negativen Geschichte wieder in ein positives Licht zu rücken. Mit guten Taten wollen wir den Meinungswechsel nun anstoßen.

Herr Reimold, an der vom vorigen Bauträger geplanten Form des Gebäudes soll sich nichts ändern, sagten Sie neulich während eines Besuchs der Baustelle. Aber an der Fassade. Was genau?

Reimold: Wir werden die Fassade qualitätvoller gestalten, dabei spielt das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Wie sie konkret aussieht, wollen wir am 5. Oktober aber erst einmal dem Gestaltungsbeirat vorstellen.

Ehret: Wir sind uns der wahnsinnig schönen Fassaden der Nachbarhäuser bewusst und wollen nicht einfach irgendeinen Klotz hinstellen. Aber natürlich wird das ein moderner Bau mit Holz und Glas. Interview: Aimée Jajes