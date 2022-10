Unfall in Pflach heute: Güter-Zug erfasst Schul-Bus in Tirol

In Pflach in Tirol hat ein Güterzug einen Linienbus erfasst. Drei Menschen wurden schwer verletzt - darunter auch zwei Kinder.

In Pflach (Tirol) hat am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr ein Güterzug einen Schulbus erfasst. Das berichten mehrere österreichische Medien. Demnach war der Zug Richtung Vils unterwegs. Der Zug hat den Bus erfasst und ihn danach noch etwa 30 Meter mitgeschleift, berichtet der ORF. Dabei soll der Bus einen Oberleitungsmast touchiert haben, bis er an einer Böschung zum Stillstand kam.

Unfall in Pflach (Tirol): Güterzug kollidiert mit Schulbus

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich Kinder in dem Bus. Nach ersten Infomationen sollen bei dem Unfall in Pflach drei Menschen schwer verletzt worden sein - darunter der Schulbusfahrer und zwei Kinder. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Zugführer und ein Verschubmitarbeiter, der ebenfalls im Zug war, sollen unverletzt geblieben sein.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.

Bahnverkehr nach Unfall in Pflach unterbrochen

Die Bahnstrecke zwischen Reutte und Pfronten bleibt unterbrochen. Ein Oberleitungsmast sei Berichten zufolge so stark beschädigt, dass wohl ein neuer Mast samt Oberleitung aufgebaut werden muss.

Pflach ist eine kleine Gemeinde mit knapp 1600 Einwohnern im Bezirk Reutte in Tirol. Sie liegt nahe der Grenze zu Deutschland und ist wenige Kilometer von Füssen (Landkreis Ostallgäu) entfernt.

