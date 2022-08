Spektakuläre Fendt-Show: So lief die Vorstellung der neuen 700er Baureihe ab

Mit viel Brimborium stellt Fendt in Wadenbrunn die neue 700-Baureihe vor. Am meisten Applaus bekommt der Chef jedoch nicht für die neuen Traktoren.

Die nächtliche Präsentation der 700er Baureihe war spektakulär: Es gab Skybeamer, Flutlicht, eine Videoleinwand, Musik. Für Auge und Ohr war bei dieser Show, die am Vorabend der internationalen Fendt Pressekonferenz auf dem unterfränkischen Hofgut Wadenbrunn ablief, viel geboten. Zumal die 100 Journalisten vor Ort – etliche mehr waren per Live-Stream zugeschaltet – wie in einem Stadion beste Sicht aufs Grün hatten, als dort die neuen Fendt-Traktoren vorfuhren. (Lesen Sie dazu auch den großen Artikel über die Jahrespressekonferenz von Fendt.)

An Superlativen wurde bei der großen Fendt-Show in Unterfranken nicht gespart - große Hitze

An Superlativen wurde auch verbal nicht gespart: „Das ist der beste Traktor, den wir je entwickelt und gebaut haben“, sagte Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Fendt-Geschäftsführung, bei der Vorab-Präsentation der neuen 700er. Diese bestechen laut der Marktoberdorfer Traktorenschmiede mit besonders großer Leistung bei „unwahrscheinlich kleinem Wendekreis“. Eben das führte die Firma auf dem beleuchteten Hindernis-Parcours vor. „Ein Vario Traktor so agil wie ein Slalom Ski“, hieß es danach.

Dessen Fahrersitz ist mit einer Getränke-Kühlbox ausgestattet. Eine solche hätten die Journalisten am nächsten Tag in Kolitzheim-Wadenbrunn gut gebrauchen können. Bei Temperaturen von weit über 30 Grad. Zudem waren sie gut beraten, sich ordentlich mit Sonnencreme einzuschmieren, worauf sie Fendt-Chef Gröblinghoff noch vorsorglich hingewiesen hatte.

Der Fendt-Chef sagt: "Hier sieht man, der Klimawandel ist da - und die Notwendigkeit zur Nachhaltigkeit"

Seit Mai hatte es dort, im Kreis Schweinfurt, nicht mehr nennenswert geregnet. „Hier sieht man, der Klimawandel ist da – und die Notwendigkeit, nachhaltig zu wirtschaften“, sagte Gröblinghoff mit Blick auf ausgedörrte, staubige, gelb-braune Äcker und Wiesen.

Wie ernst das Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit nehme, hatte zuvor schon der US-amerikanische AGCO-Chef Eric Hansotia – der erstmals als CEO bei dem Feldtag war – in Bezug auf die Fendt-Fortschritte bei alternativen Antrieben hervorgehoben. „Elektrik für die kleinen Traktoren, Hybride für die mittleren und Wasserstoff für die großen.“ Das sei die (nahe) Zukunft. Zugleich kündigte er weitere Investitionen in die Präzisionslandwirtschaft, in die weitere Vernetzung von Maschinen sowie in Autopilot-Technologien „bis zum Ende des Jahrzehnts“ an.

Von dem E-Traktor Fendt Vario E100 soll es 2024 eventuell dann gleich 1000 Einheiten geben

Gröblinghoff präzisierte: 2024 solle E-Traktoren der Reihe E100 in Serie gehen. Er denke da durchaus an 1000 Einheiten – zumal die E-Traktoren in Marktoberdorf auf derselben Produktionslinie mitgebaut würden wie ihre konventionellen Geschwister. „Außerdem schaffen die vier bis fünf Stunden Dauereinsatz mit voller Ladung.“ (Lesen Sie dazu auch: Fendt - Keine Traktoren mehr auf Halde )

Auch die Versuche mit Wasserstofftraktoren liefen vielversprechend: In wenigen Tagen werde man zwei 700er mit Wasserstoff und Brennstoffzelle in Niedersachsen probeweise zum Einsatz bringen, kündigte der Fendt-Chef an. Wie berichtet, rechnet er damit, dass sie um das Jahr 2030 herum „praxisgerecht und bezahlbar“ auf den Markt kommen könnten.

Neue Feldhäcksler, Heckmähwerke - und vor allem: Mähdrescher

Zurück in die Gegenwart: Neben dem 700er zeigte Fendt in Wadenbrunn weitere neue Landtechnik und Weiterentwicklungen bei Futtererntemaschinen, Ballenpressen und Selbstfahrer-Anwendungen (Düngespritze Rogator). Neu ist auch der PS-stärkere Catana Feldhäcksler 850. Zudem wurden neue Modelle bei Heckmähwerken (Slicer) vorgestellt. Und wie bei den 700er Traktoren haben die Marktoberdorfer bei Mähdreschern eine neue Baureihe entwickelt. Die Corus-Schüttler-Mähdrescher sollen das Segment bis 260 PS bedienen.

Am meisten Interesse weckte Fendt bei der internationalen Fachpresse aber mit ihren neuen 700er Traktoren. Über die 700er Serie wurde auf Englisch, Deutsch, Italienisch, Holländisch oder Litauisch wohl am meisten gesprochen, im Internet verzeichnete Fendt bei seiner Präsentation bis Freitagmittag 34.000 Seitenbesucher und in der PK gab es interessierte Nachfragen zu den Schleppern mit ihren neuen 6-Zylinder-Motoren (7,5 Liter Hubraum), ihrem Drehmoment (1450 Nm max.) und ihrer Hubkraft (max. 3,9 t).

Am meisten Interesse weckt in Wadenbrunn aber die neue 700er Traktorenserie von AGCO/Fendt

Das Spitzenmodell bringt es auf 303 PS und 60 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und das bei weniger Kraftstoffverbrauch. Auch die Assistenzsysteme wie Fendt One sind leistungsstärker als bei der alten Baureihe. Und der Traktorsitz hat eine Massage-Funktion – was vor allem bei langen Ernteschichten hilfreich sein dürfte. Übrigens gibt es auch die bisherige 700er Baureihe weiterhin. „Wir brauchen beide“, hieß es in Wadenbrunn. Die neuen deckten den Bereich 200 bis 300 PS ab, die alten den zwischen 140 und 240 Pferdestärken.

Den größten Applaus für Fendt gab es übrigens für eine politische Ansage des Chefs: „Den brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilen wir aufs Schärfste“, sagte Gröblinghoff.

