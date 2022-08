Preisschock in den Alpen: Skifahren im Allgäu wird teurer - Bergbahnen unter Druck

Skifahrer im Allgäu müssen sich aller Voraussicht nach auf teurere Tickets einstellen. Die hohen Stromkosten setzen Bergbahnen- und Liftbetreibern zu.

Die Preise in den Allgäuer Skigebieten stehen noch nicht fest, doch eine Tendenz zeichnet sich klar ab: Skifahren wird in diesem Winter teurer. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unserer Redaktion bei Bergbahn- und Liftbetreibern. Die Energiekrise, vor allem die gestiegenen Diesel- und Stromkosten, treiben die Kartenpreise voraussichtlich nach oben. Die Bergbahnen wollen ihren Kurs dem Vernehmen nach bei einem Treffen Ende August festzurren.

Dabei geht es insbesondere um die Frage, wie teuer die beliebten Saison-Verbundtickets werden – also zum Beispiel die „Allgäu Gletscher Card“, die zehn Skigebiete in der Region und in Österreich umfasst. „Es wird leider nach oben gehen“, sagt Joachim Bernhard, Geschäftsführer der Allgäu Tirol Bergwelt GmbH. „Wir wollen aber auch die Gäste halten“, betont er.

Teils viel tiefer in die Tasche greifen müssen Skifahrerinnen und Skifahrer in anderen Gebieten im Alpenraum. Beispiel Tiroler Zugspitz Arena: Dort erhöhen die Bergbahnen Berwang (neuer Preis des Tagestickets: 55 Euro) und Biberwier-Marienberg (56 Euro) die Preise um knapp acht Prozent im Vergleich zur Saison 2021/22 (Über weitere Preisbeispielse berichtet das Portal schneehöhen.de)

Bergbahn-Betreiber im Allgäu blicken mit Sorge auf den Winter. Neben gestiegenen Personalkosten verunsichern vor allem die Strompreise die Branche. In erster Linie für die Produktion von Kunstschnee, aber auch für den Betrieb von Gondeln, Sessel- oder Schleppliften bedarf es großer Strom-Mengen.

So werden bei der Hörnerbahn im Oberallgäuer Bolsterlang pro Winter (vor Corona) etwa 950.000 Kilowattstunden Strom benötigt, um zehn Liftanlagen und 52 Schnee-Erzeuger zu betreiben. Kosten: normalerweise knapp 200.000 Euro netto. „Bei den aktuellen Strompreisen müssen wir 100.000 Euro mehr einplanen“, rechnet Geschäftsführer Wilfried Tüchler vor. Auch die Kosten für Diesel, der zum Betrieb der Pistenraupen benötigt wird, verdoppelten sich, sagt Tüchler. Das Skigebiet zählt zu den kleineren bis mittelgroßen im Allgäu.

(Lesen Sie auch: Für sechs Millionen Euro: Am Hahnenkamm bei Reutte entsteht ein neuer Beschneiungs-See)

Bei anderen Bergbahnen werden, abhängig von Fläche, Schneekanonen-Einsatz oder Stromverträgen, teils noch viel höhere Strom-Beträge befürchtet. Mit Mehrkosten von 700.000 Euro rechnet bei den Bergbahnen Hindelang-Oberjoch der Aufsichtsratschef Konrad Wechs. Sein Kollege Thomas Dusch (Bergbahnen Ofterschwang-Gunzesried) geht von knapp 300.000 Euro aus: „Wir rechnen mit dem Schlimmsten und hoffen das Beste.“

Entlastung würde den Bergbahnen kräftiger Schneefall bescheren. „Ein Winter, in dem wir keine Schneekanonen einsetzen müssten, wäre natürlich ideal“, sagt Wechs. Doch darauf könne man sich nicht verlassen. Statt dessen werden Einsparmöglichkeiten gesucht. Die Bergbahnen Hindelang-Oberjoch werden wohl einige ältere Schneekanonen gegen neue mit weniger Energieverbrauch austauschen, kündigt Wechs an.

(Lesen Sie auch: Den Abgrund immer im Blick: Die besonderen Herausforderungen der Pistenraupen-Fahrer)

In österreichischen und Schweizer Skigebieten wird auch diskutiert, beschneite Pisten zu verkleinern, die Geschwindigkeit der Lifte zu drosseln oder die Betriebszeiten einzuschränken und etwa auf Nachtfahrten zu verzichten. Auch im Allgäu werden die Bahnen Aufwand und Ertrag noch genauer unter die Lupe nehmen. Andererseits, so ist mehrfach zu hören, soll es kein „Kaputt-Sparen“ geben. Beschneite Pisten zu verkleinern könnte bei den ohnehin im Vergleich zu Gletscherskigebieten kleineren Allgäuer Skipisten zu verärgerten Kunden führen, argumentiert Thomas Dusch.

Die größte Sorge der Bergbahn-Betreiber? „Dass der Staat den Strom für uns abdreht“, sagt Konrad Wechs und spielt damit auf mögliche Verbrauchsbeschränkungen bei einer weiteren Zuspitzung der Energiekrise an.

