Ski-Langlauf Weltcup 2022/23: Saison-Start in Ruka (Finnland) live im TV und Stream

Heute starten zwölf deutsche Langläufer im finnischen Ruka in die Langlauf-Weltcup-Saison 2022/23. Wer die Entscheidungen im TV und im Livestream übertragt.

Am Freitag, 25. November, starten die weltbesten Langläufer in Ruka/Kuusamo (Finnland) in die Weltcup-Saison 2022/23. Für die Frauen und Männer stehen in dem kleinen Wintersportort im Nord-Osten Finnlands bis Sonntag, 27. November, jeweils drei Rennen auf dem Programm. Zudem sind am Wochenende auch die Skispringer und Nordischen Kombinierer in Ruka zu Gast.

Zeitplan: Diese Langlauf-Wettbewerbe stehen im finnischen Ruka auf dem Programm

Freitag, 25.11., 12.30 Uhr, Sprint klassisch (Männer und Frauen)

Samstag, 26.11., 11 Uhr: 10 km klassisch (Frauen)

Samstag, 26.11., 13.30 Uhr: 10 Kilometer klassisch (Männer)

Sonntag, 27.11., 12 Uhr: 20 km Verfolgung Freistil (Frauen)

Sonntag, 27.11., 13.30 Uhr: 20 Kilometer Verfolgung Freistil (Männer)

Welche Sender übertragen den Ski-Langlauf-Weltcup 2022 in Ruka live im TV und Stream?

Eurosport überträgt alle sechs Ski-Langlauf-Rennen live im TV sowie im Stream über den kostenpflichtigen Eurosport-Player und die Streaming-Plattformen DAZN und Joyn. Das Erste und das ZDF zeigen den Auftakt des Langlauf-Weltcups weder im TV noch im Livestream, bieten aber einen Liveticker an.

Diese zwölf deutschen Langläuferinnen und Langläufer starten in Ruka

Mit am Start sind unter anderem fünf Langläufer und sieben Langläuferinnen des Deutschen Ski-Verbandes (DSV).

Katharina Hennig (Sonthofen)

Victoria Carl (Zella-Mehlis)

Laura Gimmler (Oberstdorf)

Pia Fink (Münsingen)

Sofie Krehl (Oberstdorf)

Coletta Rydzek (Oberstdorf)

Lisa Lohmann (Oberhof)

Lucas Bögl (Gaißach)

Janosch Brugger (Schluchsee)

Friedrich Moch (Isny)

Albert Kuchler (Lam)

Florian Notz (Römerstein)

