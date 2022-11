Skispringen live im TV: Der Weltcup aus Ruka/Kuusamo im Stream und der Fernseh-Übertragung

Wann kommt Skispringen im Fernsehen? Ab morgen wird der Skisprung-Weltcup der Männer aus Ruka/Kuusamo live im TV und Stream übertragen. Sendezeiten und Termine.

Zweites Weltcup-Wochenende 2022 im Skispringen der Männer: Live aus dem Wintersportzentrum Ruka bei Kuusamo in Finnland wird am 26.11. und am 27.11.22 der Skisprung-Weltcup mit Karl Geiger und Markus Eisenbichler gezeigt. Die deutschen Vorzeige-Springer wollen angreifen, nachdem sie bei Weltcup-Auftakt in Wisla/Polen eine Bruchlandung hinlegten und sich in keinem der beiden Wettbewerbe in den Top-Ten platzieren konnten.

Auch viele Skisprung-Fans in Deutschland sind heiß auf die neue Saison. Mit dem 1. Advent rückt auch die Vierschanzentournee 2022/2023 immer näher. Auch hier werden viele auf die Live-Übertragung im Stream und TV hinfiebern - das erste Tournee-Springen in Oberstdorf ist inzwischen ausverkauft.

In diesem Artikel blicken wir auf den Skisprung-Weltcup in Ruka/Kuusamo und beantworten folgende Fragen:

Wann läuft Skispringen im TV?

Wird das Skispringen heute im Fernsehen gezeigt?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen heute?

Skispringen in Ruka/Kuusamo 2022 - Zeitplan und Uhrzeit

Freitag, 25. November 2022: 14.15 Uhr - Training (zwei Durchgänge) 16.15 Uhr - Qualifikation

Samstag, 26. November 2022: 7.45 Uhr - Probedurchgang 9 Uhr - Einzel-Wettkampf Herren

Sonntag, 27. November 2022: 7.30 Uhr - Qualifikation 9 Uhr - Einzel-Wettkampf



Wird das Skispringen aus Ruka live im TV gezeigt?

Ja, die Weltcup-Skispringen am 26.11. und am 27.11.2022 aus Ruka/Kuusamo werden live im Fernsehen übertragen, allerdings nicht wie gewohnt in den TV-Programmen von ARD und ZDF.

Wer Skispringen heute live sehen muss, muss am Samstag und am Sonntag ab 8.55 Uhr Eurosport 1 einschalten. Der Spartensender überträgt beide Springen wie auch schon die Qualifikation am Freitagnachmittag in voller Länge.

Auch der in manchen Teilen des Allgäus und Bayern frei empfangbare österreichische Sender ORF1 zeigt den Skisprung-Weltcup live aus Finnland am Samstag und Sonntag im TV.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen heute?

Bei ARD und ZDF steht in diesen Wochen alles im Zeichen der Fußball-WM in Katar. Zumindest im Livestream aber können Wintersportfans das 1. und 2. Skispringen aus Ruka/Kusamo sehen. Die Übertragung in der Mediathek von ARD und ZDF sieht an diesem Wochenende so aus:

Skispringen in Ruka, live am 26. November 2022: ARD Mediathek Sportschau Livesport

Skispringen in Ruka, live am 27. November 2022: ZDF Mediathek Livesport

Auch Eurosport überträgt den Skisprung-Weltcup 2022 in seinem Livestream im Eurosport Player, und den Streaming-Plattformen DAZN und Joyn, die allerdings alle kostenpflichtig sind.

Skispringen 2022 in Ruka/Finnland: Finden Karl Geiger und Markus Eisenbichler zu ihrer Tournee-Form?

Beim Skisprung 2021 in Kuusamo belegten die deutschen Karl Geiger und Markus Eisenbichler ein Doppel-Podium, sprangen beide unter die Top 3.

Zum Auftakt der Skisprung-Weltcup-Saison 2022 zeigten sich die deutschen Springer in Wisla/Polen aber noch nicht in Form. Nur noch knapp vier Wochen bleiben bis zur Vierschanzentournee. Mehr als 25.000 Karten wurden für das Skispringen in Oberstdorf am 29. Dezember 2022 verkauft. Nach dem Skispringen im Allgäu geht es in Garmisch-Partenkirchen (1. Januar), Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar) weiter. In den vergangenen beiden Jahren waren wegen Corona keine Zuschauer zugelassen.