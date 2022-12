Feuerwehr rettet jungen Biber in Kaufbeuren vor dem Ertrinken

Ein junger Biber ist Dienstagnachmittag in Kaufbeuren in Not geraten. Er drohte zu ertrinken. Die Feuerwehr rückte aus und rettete das Tier.

Die Kaufbeurer Feuerwehr hat am Dienstagnachmittag einen jungen Biber vor dem sicheren Tod bewahrt. Was war passiert?

Das Jungtier hatte sich in dem Rechen am Mühlbach in der Nähe des Bleichangers in der Innenstadt verfangen. Zeugen riefen die Feuerwehr, da sich der Biber nicht von selbst aus seiner jämmerlichen Position befreien konnte. Das Tier drohte zu ertrinken.

Die Einsatzkräfte retteten den Biber schließlich mit einem Kescher, indem sie ihn an Land holten. Es dürfte sich um einen der stadtbekannten Biber handeln, die immer wieder nahe des Wassers im Zentrum Kaufbeurens unterwegs sind. Normalerweise umgehen sie die Rechen an Land. Die Einsatzkräfte setzten das Tier nach der nervenaufreibenden Rettung und kurzer Erholung für das Tier in einem Biotop aus.

