Fellhornbahn und Allgäu-Coaster: Sonderfahrten bei schönem Wetter

Die Sommersaison bei den Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen endet. Bei gutem Wetter gibt es allerdings Sonderfahrten der Fellhornbahn und des Allgäu-Coasters.

Das Ende der Sommersaison läuten die Oberstdorf Kleinwalsertal (OK) Bergbahnen am Sonntag, 6. November, ein. Das teilt das Unternehmen mit. Die Fellhornbahn und der Allgäu-Coaster bieten jedoch zwischen den Saisonzeiten einige Sonderfahrten.

Bei schönem Wetter ist die Fellhornbahn jeweils am Mittwoch, 9., 16. und 23. November, in Betrieb. Die erste Bergfahrt startet um 11 Uhr, die letzte Talfahrt um 14.30 Uhr. Die Rodelbahn Allgäu-Coaster ist bei gutem Wetter an den Wochenenden des 12. und 13. November, sowie am 19. und 20. November, jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Welche Hütten in den Allgäuer Alpen haben noch geöffnet?

Wer die sonnigen Herbsttage bei einer Wanderung genießen möchte, der findet in den Allgäuer Alpen auch noch ein paar Hütten, die geöffnet haben. Hier finden Sie eine Übersicht.

