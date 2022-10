Wie Oberallgäuer Gemeinden in den Tourismus investieren

Es reicht: Südtirol hat beschlossen, keine neuen Gästebetten mehr zu genehmigen. Dem Oberallgäu reicht es noch lange nicht. Hier wird weiter investiert.

Neubauten kategorisch abzulehnen kommt für die Tourismushochburgen in der Region nicht infrage. Dabei ist das Kleinwalsertal laut Statistik noch touristischer als die Südtiroler Hochburg Kastelruth.

Wie stark der Tourismus einen Ort prägt, messen Fachleute mit der sogenannten Tourismusintensität. Sie zählt die Übernachtungen pro Einwohner. 2019, dem Jahr vor Corona, betrug diese im Südtiroler Tourismus-Hotspot Kastelruth 230. Das Kleinwalsertal lag mit 346 Übernachtungen pro Einwohner weit drüber. Doch während die Südtiroler die Anzahl der Betten begrenzen wollen, betont Elmar Müller, Vorstand bei Kleinwalsertal Tourismus, dass das im Tal mit 10.200 Übernachtungsbetten kein Thema sei. „Sie sind wichtig, um die Infrastruktur zu erhalten“, betont Müller.

Kleinwalsertal: Bauvorhaben in schönen Naturgebieten würden verhindert

In Südtirol sei die Ausgangslage eine andere, sagt der Touristiker. Denn im Kleinwalsertal habe man schon 2015 einen Masterplan Beherbergung aufgestellt und sich damit befasst, wo Erweiterungen Sinn machen und wo nicht. Bei Baugenehmigungen werde nun geschaut, ob die Betriebe gut an die Infrastruktur angebunden sind. Bauvorhaben in schönen Naturgebieten würden verhindert. Neuansiedlungen habe es in den vergangenen Jahren ohnehin nicht gegeben. Es sei aber sehr viel in bestehende Betriebe investiert worden.

Die Stadt Immenstadt kämpft seit Jahren sogar dafür, dass sich neue Hotels dort ansiedeln. Sie freue sich, dass in der Bahnhofstraße demnächst das „Bollwerk“ eröffnet, sagt Theresa Schöberl, Geschäftsführerin der Alpsee-Grünten-Gesellschaft. Dort entstehen laut Betreiber-Website 33 neue Zimmer. Schöberl verweist darauf, dass laufend andere, einfachere Unterkünfte schließen – weil die Betreiber in Rente gehen oder fest vermieten. Bestrebungen der Stadt, am Alpsee ein größeres Hotel anzusiedeln, ließen sich bislang nicht realisieren. Im Vergleich zu anderen Orten ist die Tourismus-Intensität in Immenstadt mit 34 im Jahr 2019 eher gering.

Anders in Bad Hindelang, wo der Gradmesser für die Bedeutung des Tourismus in der Gemeinde bei 209 lag. Dort ist die Bettenzahl – wie in vielen anderen Allgäuer Orten – laut Kurdirektor Max Hillmeier seit Jahren rückläufig. Das habe mit dem Generationswechsel zu tun und sei durch Corona beschleunigt worden, erklärt Hillmeier. Nun brauche es mehr Qualität, um die sinkende Betten-Quantität abzufangen. Nur so bleibe das Angebot an Einzelhandel und Gastronomie aufrecht erhalten. „Wir begrüßen jegliche Investition in den Tourismus“, sagt Hillmeier.

Auch in Oberstaufen, das im Jahr vor Corona 190 Übernachtungen pro Einwohner hatte, befürwortet man in bestimmten Segmenten mehr Betten. Genau wie in Bad Hindelang brechen dort nach Angaben von Tourismus-Pressesprecherin Amrei Kommer aufgrund von Überalterung Bettenkapazitäten weg. Ziel sei, den Tourismus mit Augenmaß und nachhaltig weiterzuentwickeln, „definitiv nicht motiviert aufgrund von Einzelinteressen oder politischen Zielen“, betont Kommer.

Oberstdorf liegt mit einer Tourismusintensität von 278 im Jahr 2019 über dem Wert des Südtiroler Spitzenorts Kastelruth. Dennoch sei ein Bettenausbau-Stopp dort kein Thema, teilt Beatrice Fröhlich mit. Die Marketingleiterin von Oberstdorf Tourismus verweist aber darauf, dass 2019 und 2018 Rekordjahre gewesen seien. Es gehe nicht um ein immer Mehr im Tourismus, sondern um Wertschöpfungswachstum im verträglichen Rahmen. „Die Qualität spielt hier die entscheidende Rolle“, sagt Fröhlich.

