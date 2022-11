Veranstaltung in Bregenz

11:45 Uhr

Krampuslauf in Bregenz am 19.11: Infos zu Start, Eintritt und Parken

Der Krampuslauf in Bregenz fand zuletzt im November 2019 statt. Nach der Corona-Pause ist es am 19. November jetzt wieder soweit.

Von Benjamin Schwärzler

500 Gestalten werden am 19. November beim Krampuslauf in Bregenz ihr Unwesen treiben. Was Besucher über das teuflische Spektakel wissen sollten