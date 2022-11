Unfall in Kempten: Crash am Schumacher-Ring - ein Toter - Straße gesperrt

In Kempten ist ein 91-Jähriger nach einem schweren Zusammenstoß zweier Autos auf dem Schumacherring gestorben. Ein weiterer Mann wurde verletzt.

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochnachmittag auf dem Schumacherring in Kempten gekommen. Ein 91-Jähriger ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Ein 59-Jähriger wurde dabei verletzt.

Der 91-jährige Autofahrer hatte laut Polizei auf dem Schumacherring nach links in eine Querstraße einbiegen wollen. Dabei übersah der Senior jedoch einen entgegenkommenden Pkw eines 59-Jährigen. Die Fahrzeuge krachten frontal zusammen. Der Verursacher wurde schwer verletzt. Noch am frühen Mittwochabend starb der Mann im Kemptener Klinikum. Der 59-jährige Autofahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ebenso im Krankenhaus behandelt.

Der Schumacherring war lange gesperrt - es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Kemptener Polizei unter Telefon 0831/99092050 entgegen.

