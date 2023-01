Pforzen: Frau sticht mit Messer auf Mitbewohnerin ein - versuchtes Tötungsdelikt

In Pforzen im Ostallgäu hat eine Frau mit einem Messer auf ihre Mitbewohnerin eingestochen. Die Polizei spricht von einem versuchten Tötungsdelikt.

Großer Polizei-Einsatz in Pforzen im Ostallgäu in der Nacht von Montag auf Dienstag. Gegen 0.30 Uhr meldete eine Frau per Notruf, dass sie soeben mit einem Messer auf ihre Mitbewohnerin eingestochen habe.

Sofort machten sich Beamte der Polizei Kaufbeuren auf den Weg und trafen an der Wohnung in Pforzen eine 51-Jährige an, die sich ohne Widerstand vorläufig festnehmen ließ.

Pforzen: 51-Jährige verletzt Mitbewohnerin laut Polizei mit einem Messer

Vor dem Wohnhaus trafen die Polizisten auf eine verletzte 47-jährige Frau, die in ein Krankenhaus gebracht wurde. Über die Schwere der Verletzungen machte die Polizei heute zunächst keine Angaben.

Opfer und Tatverdächtige lebten laut Mitteilung der Beamten gemeinsam in einer Wohngemeinschaft.

Die diensthabende Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Kempten stufte die Tat als versuchtes Tötungsdelikt ein.

Versuchtes Tötungsdelikt in Pforzen: Mutmaßliche Täterin in psychiatrischer Fachklinik

Die mutmaßliche Täterin wurde am Dienstag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese ordnete wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes und der psychischen Verfassung der Tatverdächtigen die einstweilige Unterbringung der Beschuldigten in einer Fachklinik an.

Die ersten Ermittlungen wurden vor Ort durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kripo Kaufbeuren unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt.

