Viehscheid Haldenwang 2022: Termin, Fotos, Almabtrieb, Unterkunft, Anfahrt, Parken, Alpen, Ablauf, Besonderheit

Der Viehscheid in Haldenwang (Oberallgäu) ist ein eher kleinerer Alpabtrieb im Allgäu. Die Veranstaltung findet 2022 am Samstag, 24. September, statt.

Der Viehscheid in Haldenwang (Landkreis Oberallgäu) zählt zu den eher kleineren Viehscheiden im Allgäu. 2021 und 2020 fiel die traditionelle Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie aus. 2019 wurden etwa 100 Rinder der Alpe Berg in 850 Metern Höhe ins Tal zum Scheidplatz am westlichen Ortsrand (Neubaugebiet) von Haldenwang getrieben. Ihnen voran schritten zwei Tiere mit traditionellem Blumenkranz. In diesem Artikel erfahren Sie:

Wann ist Viehscheid 2022 in Haldenwang ?

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Haldenwang ?

Wie komme ich zum Viehscheid nach Haldenwang ?

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Haldenwang ?

Wo kann ich in Haldenwang übernachten?

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Haldenwang mit dabei?

Wer veranstaltet den Viehscheid in Haldenwang ?

Steckbrief: Viehscheid Haldenwang 2022

Name: Viehscheid Haldenwang

Ort: 87490 Haldenwang , Hoyen, Wengener Straße

, Hoyen, Termin: 24.09.2022

Besonderheit: Kleiner Alpabtrieb , eine Alpe mit 100 Tieren, Bewirtung, familiärer Charakter.

Wann ist Viehscheid 2022 in Haldenwang?

Der Viehscheid in Haldenwang findet traditionell am letzten Samstag im September statt - das ist 2022 am Samstag, 24. September.

Am Viehscheid-Tag kommen gegen 10 Uhr etwa 100 Rinder von der Alpe Berg am Scheidplatz am westlichen Ortsrand (Neubaugebiet) von Haldenwang an. Der Bereich ist an dem Tag im Ort ausgeschildert. Der Zug wird angeführt vom Kranzrind, dem Hirtenehepaar und dem Alpmeister. Die Feuerwehr und der Trachtenverein d‘Wageggler kümmern sich um die Bewirtung. Es gibt allerdings kein Zelt, bei gutem Wetter werden Biertische und Bänke aufgestellt. Viele Einheimische, Auswärtige und Urlauber feiern gemeinsam das Viehscheidfest. Dazu spielt die Musikkapelle Haldenwang.

Bei Regen fällt der Viehscheid in Haldenwang aus.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Haldenwang?

Wer mit dem Auto anreist, kann auf den ausgewiesenen Parkplätzen seinen Wagen abstellen.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Haldenwang?

Zum Viehscheid nach Haldenwang können Besucher auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Auskunft über den Bus-Fahrplan bei der Mona Allgäu.

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Haldenwang?

Beim Viehscheid in Haldenwang gibt es nur eine Alpe mit etwa 100 Tieren. Die Herde mit den Hirten trifft am Scheidplatz am westlichen Ortsrand (Neubaugebiet) von Haldenwang ein, wo der Alpabtrieb gefeiert wird. Dazu spielt die Musikkapelle Haldenwang.

Wo kann ich in Haldenwang übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Haldenwang übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt es auf der Homepage der Gemeinde Haldenwang.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Haldenwang mit dabei?

Beim Viehscheid in Haldenwang ist nur eine Alpe mit dabei:

Alpe Berg mit dem Hirtenehepaar Jutta und Robert Hartmann sowie Alpmeister Josef Schweinberger

Wer veranstaltet den Viehscheid in Haldenwang?

Den Viehscheid in Haldenwang veranstaltet die Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG.

