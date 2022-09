Als Michail Gorbatschow das Allgäu besuchte: Paradies auf Schloss Neuschwanstein

Nach dem Tod von Mikhail Gorbatschow werden Erinnerungen wach an den Besuch des Politikers vor 30 Jahren auf Schloss Neuschwanstein. Ein Zeitzeuge berichtet.

Erst so kurz im Amt und dann so ein Promi-Auflauf: Reinhold Sontheimer kann sich noch sehr gut an jenen Tag im März vor 30 Jahren erinnern. „Nervös war ich schon, man weiß ja nie, wie sich eine hochrangige Persönlichkeit so gibt“, erzählt der damalige Schwangauer Bürgermeister. Jetzt nach dem Tod des letzten Generalsekretärs der KPdSU, Mikhail Gorbatschow, werden die Erinnerung an diesen Tag bei ihm wieder lebendig. Am 7. März 1992 stieg der frühere sowjetische Staatspräsident in Schwangau aus seinem Helikopter, um Schloss Neuschwanstein zu besichtigen.

Vor 30 Jahren zu Gast im Allgäu: So erlebte Mikhail Gorbatschow die Region

„Er war auf Anhieb begeistert vom Allgäu“, erinnert sich Sontheimer. In einer offenen Kutsche ging es an diesem schönen Frühjahrstag für den Ehrengast dann hinauf zum Schloss. Und Gorbatschow sagte schon nach wenigen Metern: „Ihr wohnt hier wie im Paradies.“ Spätestens da war die Nervosität beim Schwangauer Rathauschef verflogen. Gorbatschow habe sich ganz ohne Allüren gegeben, sei auch mit Passanten ins Gespräch gekommen. „Er war einfach kommod, wie wir im Allgäu sagen würden.“

Gorbatschow hielt sich auf Schloss Neuschwanstein an keinen Zeitplan

Ins Schwitzen brachte Gorbatschow nur etliche Begleiter und das Sicherheitspersonal. Denn er wollte sich partout nicht an den vorgesehenen Zeitplan halten. „Schon bei der Begrüßung nahm er Rudi Hahn, dem Dirigenten der Musikkapelle, den Stock aus der Hand und gab selbst den Takt vor“, erinnert sich Sontheimer. Auch im Schloss selbst sei Gorbatschow dann immer wieder bemüht gewesen, mit normalen Besuchern und Passanten ins Gespräch zu kommen. Und eben nicht nur mit Ehrengästen wie dem damaligen bayerischen Innenminister Edmund Stoiber (CSU).

Mit ihm und Sontheimer saß Gorbatschow 1992 gemeinsam in der Kutsche. Ein Satz aus diesem Gespräch ist dem damaligen Bürgermeister noch heute präsent: „Als wir um eine Kurve fahren, wollte Gorbatschow über seinen Dolmetscher wissen, auf welcher Höhe wir uns befinden“, erinnert sich Sontheimer. Es seien rund 900 Meter gewesen. Und Gorbatschow habe geantwortet: „Das ist eine gute Höhe, wie bei mir daheim im Kaukasus, wo wir mit Eurem Bundeskanzler die Wiedervereinigung ausgehandelt haben.“

"So pflegeleicht wie Gorbatschow war keines der hohen Tiere, das nach Schwangau kam"

Im Rückblick beschreibt Sontheimer diese Szene als den nachhaltigsten Eindruck seiner gesamten Amtszeit. Und die dauerte immerhin 24 Jahre (1990-2014). In dieser Zeit durfte er sogar Ex-US-Präsident Bill Clinton, Bundespräsident Horst Köhler und mehrere gekrönte europäische Häupter in seiner Gemeinde begrüßen. Doch Gorbatschow, dieser Eindruck, der blieb am meisten haften. Schließlich sei 1992, so kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, die Erinnerung an dieses zeitgeschichtliche Ereignis noch sehr prägnant gewesen. „Imponiert hat mir aber vor allen Dingen, wie er auf die Leute zugegangen ist“, sagt Sontheimer. Während Touristen die typischen Führungstouren durch Neuschwanstein absolvierten, schüttelte Gorbatschow unzählige Hände, wollte wissen, wo die Urlauber herkamen. „Wir hatten einige hohe Tiere in Hohenschwangau, aber so pflegeleicht wie er war keiner“, sagt Sontheimer.

In Hohenschwangau habe kurz nach Gorbatschows Besuch ein Satz des Hoteliers Richard Müller die Runde gemacht. Er sagte, auf Neuschwanstein habe man zwei Männer zu Gast gehabt, die die Geschichte des 20. Jahrhunderts am nachhaltigsten beeinflusst haben: Adolf Hitler im August 1933 und Mikhail Gorbatschow knapp 59 Jahre später.