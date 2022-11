Pfändertunnel und Citytunnel Bregenz wegen Arbeiten gesperrt

Autofahrer im Raum Bregenz müssen am Montag und Dienstagabend mit Behinderungen rechnen. Pfändertunnel und Citytunnel werden stundenweise gesperrt.

Am Montag, 14. November, wird der Pfändertunnel (A 14 Rheintal/Walgauautobahn) in Vorarlberg nachts in beiden Richtungen gesperrt. Das teilt die zuständige Autobahn-AG Asfinag mit.

Grund für die Sperrung des Pfändertunnels sind notwendige Tests und Begehungen durch die Feuerwehr. "Diese Maßnahmen sind standardmäßig notwendig, um die Sicherheitseinrichtungen im Tunnel zu überprüfen", hieß es.

Die Sperre des Pfändertunnels beginnt am Montag um 19 Uhr und endet am Dienstag, 15. November, um 5 Uhr erfolgen. Die Umleitung führt über das Stadtgebiet von Bregenz.

Am 15. November ist dann auch der Citytunnel bei Bregenz wegen Test und Begehungen gesperrt – und zwar von 20 bis 6 Uhr. Die Umleitung führt ebenfalls über das Bregenzer Stadtgebiet, so die Asfinag.