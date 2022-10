Ski Alpin - Weltcup-Auftakt der Herren 2022: Programm, Favoriten, TV, Stream, Sölden, Opening

Auf dem Gletscher Rettenbachferner richt Sölden traditionell das erste Rennen des Ski-Alpin-Weltcups aus. Die Herren starten 2022/23 mit dem Riesenslalom.

Auf dem Gletscher Rettenbachferner startet der Weltcup der Herren 2022/2023. Mit dem Riesenslalom geht es in die Saison von mehr als 40 Rennen. Gesamtsieger des Weltcups 2021/2022 war Marco Odermatt. Bereits beim Auftakt hatte sich der Schweizer den Sieg geschnappt.

Höhepunkt dieser Alpinen Ski-Saison ist die Weltmeisterschaft vom 6. Februar bis zum 19. Februar in den französischen Alpen.

Das Programm der Herren für den Riesenslalom in Sölden

Die Herren starten direkt nach der Siegerehrung der Frauen mit der Startnummernverlosung ab 19.15 Uhr. Damit steht am Samstag, 22. Oktober, bereits fest, wer im ersten Lauf als Erster startet. Dieser findet am Sonntag, 23. Oktober, um 10 Uhr statt. Der zweite Lauf startet mit den 30 besten Läufern in umgekehrter Reinfolge um 13.05 Uhr. Im Anschluss ist dann die Siegerehrung.

Samstag, 22. Oktober Startnummernverlosung

Sonntag, 23. Oktober 1. Lauf: 10 Uhr 2. Lauf: 13.05 Uhr Siegerehrung im Anschluss



Marco Odermatt ist Favorit für Weltcup-Auftakt in Sölden

Marco Odermatt ist nicht nur Weltcup-Sieger der Saison 2021/2022, auch beim Auftakt im vergangenen Jahr schaffte er den ersten Platz auf dem Rettenbachferner. Auf dem zweiten Platz lag vor einem Jahr der Österreicher Roland Leitinger. Gefolgt vom Slowaken Žan Kranjec auf dem dritten Platz.

Mit knapp 300 Punkten hinter Odermatt lag der Norweger Henrik Kristoffersen in der Gesamtwertung auf Platz zwei nach acht Riesentorläufen. Auf Platz drei kam der Österreicher Manuel Feller.

Wer überträgt den Riesenslalom in Sölden im TV oder Stream?

ARD und ZDF übertragen die Weltcup-Rennen live per Stream in der Mediathek. Ebenso der Streaminganbieter DAZN. Eurosport 1 überträgt den Riesenslalom im Fernsehen. Die Öffentlich Rechtlichen begleiten das ganze auch mit einem Live-Ticker.

Fernsehen Eurosport 1: Erster Lauf 9.45 Uhr und zweiter Lauf 12.45 Uhr am Samstag

Stream ARD ZDF DAZN



Das ist Sölden in Österreich

Der Ferienort lebt vorallem vom Tourismus und Skisport. Die Gemeinde im Ötztal hat rund 4.00 Einwohner. Seit der Saison 2000/2001 ist das Auftaktrennen des alpinen Weltcup-Winters in Sölden. Die Strecke liegt am Gletscher Rettenbachferner und hat eine Länge von 1170 Metern und dabei einen Höhenunterschied von insgesamt 368 Metern.