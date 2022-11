Wetter in Bayern: Regen und Wind am Montag - droht auch Schnee?

Die neue Woche startet mit ungemütlichem November-Wetter in Bayern. Der Wetterdienst warnt teilweise vor Schnee, Glätte und Sturmböen. Die Aussichten.

Das Wetter in Bayern präsentiert sich zum Start in die neue Woche nass und windig. Nach einer regnerischen und kühlen Nacht gibt es bis zum Mittag von Westen her weiter Schauer. In höheren Lagen ist sogar etwas Neuschnee möglich. Die Schneefallgrenze in Bayern sinkt nach Angaben des Deutsche Wetterdienstes (DWD) auf 600 bis 800 Meter.

Neben Neuschnee und leichter Glätte gibt es für die erste Tageshäfte aktuell eine Warnung vor Sturmböen in höheren Lagen. Ganz im Süden an den Alpen können Böen mit Geschwindigkeiten von 80 Stundenkilometern aus südwestlicher Richtung auftreten. In exponierten Lagen müsse sogar mit Sturmstößen bis zu 100 Stundenkilometern gerechnet werden. Auch in Teilen Niederbayerns, Franken und im Bayerischen Wald kann der Wind ordentlich blasen.

Im Tagesverlauf lässt der Wind nach, das kleine Tief zieht weiter ostwärts. Ab dem Nachmittag soll es in Bayern kaum noch regnen oder schneien. Zeitweise kann sich ab Mittag sogar die Sonne zeigen, die Temperaturen klettern über die 5-Grad-Marke und mehr. In der Nacht zum Dienstag zieht der Himmel wieder zu. In Franken und in Schwaben kann es regnen, die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter.

Wetter in Bayern: So wird der Dienstag

Bei Temperaturen zwischen -3 und 4 Grad muss im morgendlichen Berufsverkehr am Dienstag stellenweise mit Glätte wegen überfrierender Nässe gerechnet werden. Im Süden Bayerns regnet es teils länger, sonst nur vereinzelt nass. Der Wind hat im Vergleich zum Montag deutlich nachgelassen, die Temperaturen liegen am Dienstag zwischen 2 und 7, am Untermain bis 9 Grad. In der Nacht bleibt das Thermometer zumeist leicht oberhalb des Gefrierpunkts.

Der Mittwoch präsentiert sich dann freundlicher. Im Tagesverlauf kommt von Südwesten her immer mehr die Sonne auf. Bei Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad lässt sich der November in Bayern noch aushalten - nur an den östlichen Mittelgebirgen wird es laut DWD kühler.

