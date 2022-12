Wetter in Bayern: Regen und Wind heute (22.12.2022) - das sind die Weihnachtsaussichten

Der Donnerstag startet mit ungemütlichem Dezember-Wetter in Bayern. Der Wetterdienst warnt vor Windböen - und auch Regen ist in Sicht. Die Aussichten.

Das Wetter in Bayern präsentiert sich heute am Donnerstag windig und deutlich milder als zuletzt. Schon am Morgen liegen die Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt - auch nahe der Alpen schmilzt der Schnee.

Dafür verantwortlich: Eine kräftige Westströmung, die kurz vor Weihnachten milde Meeresluft nach Bayern führt. Mit an Bord sind allerdings auch viele Niederschläge und böiger Wind, der uns den kompletten Donnerstag über begleiten wird.

Nur ganz im Südosten Bayerns kann es am Donnerstagmorgen noch glatt sein. Heute Vormittag ziehen viele Wolken auf, verbreitet setzt schauerartiger Regen ein. Mit milden Temperaturen zwischen sechs bis elf Grad geht es in den weiteren Tag, im östlichen Alpenvorland sind sogar bis 13 Grad drin.

Wetter in Bayern: DWD erwartet Wind- und Sturmböen

Begleitet wird das milde Vorweihnachtswetter allerdings von teils starkem Wind. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht in seiner Prognose von Böen um 60 Stundenkilometer im Westen und Norden Bayerns, Richtung Allgäu auch stürmische Böen bis 70 Stundenkilometer aus Südwest.

Auf Berggipfeln in den Alpen und dem Bayerischen Wald bis zum Freitag schwere Sturmböen um 90 Stundenkilometer, auf den höchsten Gipfeln der Alpen auch orkanartige Böen bis 110 km/h aus Südwest. Erst in der Nacht zum Freitag schwächt der Wind vorübergehend ab - nur im westlichen Alpenvorland weiterhin zeitweise starke bis stürmische Böen.

Dauerregen und Tauwetter am Donnerstag in Bayern

Begleitet wird der Wind im Laufe des Donnerstags von vielen Niederschlägen. Ab dem Abend kann an den Alpen Dauerregen einsetzen mit Mengen von 40 bis zu 70 Liten pro Quadratmeter in 40 Stunden. Die Wetterexperten des DWD sehen im Oberallgäu sogar Unwettergefahr bei erwarteten 60 bis 90 l/qm Regen, in Staulagen dort auch zum Teil 140 l/qm bis Samstag

Vor allem oberhalb von 1000 Metern tritt bei Regen im Verbund mit den milden Temperaturen Schneeschmelze ein.

Wetter in Bayern: So geht's in die Feiertage

Regnerrisch und mild geht es auch weiter: Am Freitag und an Heilig Abend gibt es in Bayern Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad plus. Es bleibt windig, der Regen zieht sich immer weiter in Richtung Alpenraum, wo es auch an Weihnachten immer wieder Niederschläge geben kann. Sicher scheint schon jetzt: Weiße Weihnachten in Bayern wird es auch 2022 nicht geben.

