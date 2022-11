So wird das Wetter in Bayern heute (29.11.) und morgen

Der Himmel zeigt sich grau in grau. Wie sind die weiteren Wetteraussichten für Mittwoch? Wo bleibt die Sonne heute in Bayern?

Bayern liegt zunächst unter feuchter und mäßig kalter Luft. Heute Früh und in der Nacht zum Mittwoch kann es im Bayerwald oberhalb von 800 bis 1000 Metern stellenweise glatt werden durch überfrierende Nässe oder geringen Neuschnee, Schneematsch.

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Montag in Bayern

Dienstagfrüh und im weiteren Tagesverlauf ist es in Bayern meist bedeckt . Es gibt verbreitet geringen Regen oder Sprühregen. Die Schneefallgrenze in den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen liegt bei 1000 m. Höchstwerte in Bayern sind heute 1 bis 6 Grad, im Raum Aschaffenburg bis 8 Grad.

Das Wetter in Bayern in der Nacht

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es regnerisch. In den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen fällt Schnee oberhalb von 800 bis 1000 m. Örtlich wird es nebelig. Die Temperaturen kühlen sich ab auf 5 bis 1 Grad, im Bayerwald bis -1 Grad. Im Bergland herrscht Schneeglätte.

Wie ist die Schneelage heute in Bayern?

In den Alpen fallen bis Mittwochfrüh oberhalb von 1000 m 5 bis 10 cm Neuschnee, in Staulagen um 15 cm. Östlich des Inn fallen bis Dienstagabend bis zu 5 cm, stellenweise um 10 cm. In den östlichen Mittelgebirgen oberhalb von 800 bis 1000 m gibt es örtlich geringe Neuschneemengen.

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 50 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Im übrigen Bayerischen Alpenraum liegen zwischen 5 und 20 cm Schnee. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Größere Niederschläge und Schneefälle erwarten Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Bayern laut Prognosen erst ab dem zweiten Advent. Gibt es in diesem Jahr weiße Weihnachten? So stehen die Chancen.

Wird es nebelig heute in Bayern?

In der Nacht zum Mittwoch herrscht in Bayern besonders in den östlichen Regionen örtlich Nebel, dabei Sichtweiten auch unter 150 m.

Wird es windig am Freitag in Bayern?

Es weht ein überwiegend schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

Das Wetter in Bayern in den kommenden Tagen

In Bayern ist es am Mittwoch anfangs bedeckt oder nebelig trüb und zeitweise fällt etwas Regen. Oberhalb von 700 bis 900 m gibt es geringen Schneefall. Am Nachmittag ist es vielerorts trocken. Die Sonne scheint kaum. Es wird maximal 1 bis 7 Grad warm am Untermain bis 9 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost. Am Donnerstag ist es überwiegend stark bewölkt, teils auch trüb.