So wird das Wetter in Bayern heute (28.11.) und morgen

In Bayern müssen sich heute zunächst örtliche Nebelfelder auflösen. Und wie wird das Wetter am Montag, wenn sich der Nebel gelichtet hat?

Das Wetter in Bayern wird heute durch einen Tiefdruckeinfluss vom Nordmeer bestimmt. Die Luft in Bayern ist am Montag mäßig kalt und feucht. Heute Morgen muss im Alpenvorland und in den östlichen Mittelgebirgen vereinzelt mit geringer Glätte gerechnet werden.

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Montag in Bayern

Montagvormittag ist es im Süden Deutschlands oft hochnebelartig trüb. Im Norden Bayerns fällt vereinzelt geringer Regen. Am Mittag ist es vorübergehend trocken, am Nachmittag und Abend fällt dann erneut verbreitet leichter Regen. Die Temperaturen erreichen am Fichtelgebirge bis 1 Grad, im Allgäu bis 8 Grad.

Das Wetter in Bayern in der Nacht

In der Nacht zum Dienstag kommt es in den östlichen Mittelgebirgen vereinzelt durch Glätte durch nur geringe Mengen gefrierenden Regens. Es wird in Bayern dicht bewölkt bei oftmals leichtem Regen. Auf den Bergen fällt Neuschnee. Die Temperaturen bewegen sich am Dienstag zwischen 5 und 1 Grad - in den östlichen Mittelgebirgen stellenweise bis -1 Grad.

Wie ist die Schneelage heute in Bayern?

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 50 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Im übrigen Bayerischen Alpenraum liegen zwischen 5 und 20 cm Schnee. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Größere Niederschläge und Schneefälle erwarten Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Bayern laut Prognosen erst ab dem zweiten Advent. Gibt es in diesem Jahr weiße Weihnachten? So stehen die Chancen.

Wird es nebelig heute in Bayern?

Heute Vormittag gibt es in Bayern sehr vereinzelt Nebel im Alpenvorland und in den östlichen Mittelgebirgen mit Sichtweiten auch unter 150 m.

Wird es windig am Freitag in Bayern?

Es weht ein schwacher Ostwind.

Das Wetter in Bayern in den kommenden Tagen

Am Dienstag sehen die Bayern viele Wolken. Am Tag regnet es leicht. Die Schneefallgrenze in den Alpen liegt zunächst um 1200 m, zum Abend sinkt sie auf knapp unter 1000 m. An den östlichen Mittelgebirgen zeitweise auch bis in tiefere Lagen fällt Schnee oder Schneeregen. Es weht ein schwacher Wind aus Ost bis Nordost.