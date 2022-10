Wohnen im Westallgäu

10:31 Uhr

36 neue Wohnungen in Opfenbach: Investor plant Millionen-Projekt

Von Peter Mittermeier

Ein Vorarlberger Unternehmen will in Opfenbach 36 neue Wohnungen bauen und so „preisgünstigen Wohnraum“ schaffen. Wie der Investor das erreichen will.