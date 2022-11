Opfenbach im Westallgäu: 36 neue Wohnungen bei Großprojekt von Riva Home

Der Gemeinderat Opfenbach bewilligt das größte Wohnbauvorhaben der Dorfgeschichte. Auch das PV-Projekt an der Leiblach ist einen Schritt weiter.

Endgültig grünes Licht hat der Gemeinderat Opfenbach für das bislang größte Wohnbauprojekt der Dorfgeschichte gegeben: Nach mehr als zweijähriger Planungsphase hat das Gremium den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den Bereich Alemannenstraße beschlossen. Hier möchte das Vorarlberger Unternehmen Riva Home insgesamt 36 neue Wohnungen erstellen.

Insbesondere die Zufahrt und die Entwässerung des ehemaligen „Werder-Areals“ waren immer wieder Thema im Laufe des Verfahrens. Der jetzige Satzungsbeschluss schafft die Grundlage für das Baurecht.

Der nächste Schritt ist nun, dass Riva einen Bauantrag stellen kann.

Entspricht er, wie zu erwarten, den Vorgaben des Bebauungsplans, ist ein Baubeginn bereits in wenigen Wochen denkbar.

Der Gemeinderat hatte sich noch mit einem weiteren vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu beschäftigen. Er soll an der Gemeindegrenze zu Hergatz im Bereich von Wigratz den Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage ermöglichen. Hier fand die erste Verfahrensrunde statt, bei der auch Behörden zu Wort kamen. Der Bund Naturschutz hat den geplanten Bau nicht gut geheißen. Sinnvoller aus Sicht der Organisation wäre eine verstärkte Nutzung bereits versiegelter Flächen mit PV-Modulen.

In Folge der Stellungnahmen hatte Planer Rainer Waßmann in Abstimmung mit der Investorengruppe um den Hergatzer Gemeinderat Andreas Roth bereits Änderungen vorgenommen. So ist nun eine Bachfreilegung samt Aufwertung des Uferbereiches als ökologischer Ausgleich geplant.

Photovolataik-Freiflächenanlage an der Leiblach genehmigt

Die PV-Module sollen nicht mehr ausschließlich in Ost-/West-Ausrichtung aufgestellt werden. Für einige Module ist, zwecks besserer Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Fläche, eine Südausrichtung vorgesehen. Da sich die mit Modulen überbaute Fläche jedoch insgesamt verringert, sinkt auch die Maximalleistung von 2,9 auf knapp 2,8 Megawatt.

Mit 10:3 Stimmen hat der Gemeinderat die jetzige Planung gutgeheißen und damit die nächste Verfahrensrunde eingeleitet. Nun kommen nochmals die Behörden zu Wort. Aber auch eine öffentliche Auslegung der Pläne ist vorgesehen.