Deutsche Bahn im Allgäu: Aktuelle Nachrichten zu Verspätungen und Sperrungen

Verzögerungen zwischen Immenstadt und Oberstdorf und Kempten und Lindau wegen Streckenreparaturen. News zum Zugverkehr, zu Ausfällen und Verspätungen aktuell.

Fährt heute mein Zug in Kempten, Memmingen, Buchloe, Oberstdorf, oder Pfronten? Gibt es aktuell Zugausfälle im Allgäu? Sind Strecken gesperrt wegen Bauarbeiten? Hier die aktuelle Übersicht über Störungen im Bahnverkehr im Allgäu.

Dienstag, 8. November, 10.30 Uhr: Zug-Ausfälle zwischen München und Buchloe

Von Freitag 25. November 20 Uhr, bis Sonntag, 27. November 14.15 Uhr, kommt es zwischen dem Hauptbahnhof München und dem Bahnhof Buchloe zu Zugausfällen, Vorplanfahrten und Verspätungen. Für die ausfallenden Züge werde Schienenersatzverkehr bereitgestellt, teilt die Bahn mit.

Mit folgenden Einschränkungen müssen Zugreisende zwischen dem Allgäu und München zwischen 25. und 27. November rechnen:

Ausfälle und spätere Fahrtzeiten zwischen München Hbf und Buchloe (betrifft RE70)

und spätere Fahrtzeiten zwischen Hbf und (betrifft RE70) veränderte Fahrzteiten zwischen München Hbf und München-Pasing / Buchloe (betrifft RB74)

Hbf und / (betrifft RB74) Die meisten Züge der Linie RE 70 (von München nach Lindau-Reutin) fallen am 26. un 27. November zwischen München Hbf und Buchloe aus. Am Abend und in der Nacht können sich die Züge in Richtung München um bis zu 19 Minuten verspäten.

nach Lindau-Reutin) fallen am 26. un 27. November zwischen Hbf und aus. Am Abend und in der Nacht können sich die Züge in Richtung um bis zu 19 Minuten verspäten. Mehrere Züge der Linie RE 74 ( München-Buchloe ) fahren früher von München Hbf bis München-Pasing . Einzelne Züge könnnen sich zwischen München Hbf und Buchloe um bis zu zwölf Minuten verspäten

Genauere Informationen erhalten Reisende kurz vor Fahrtantritt auf bahn.de oder im DB-Navigator.

Dienstag, 8. November, 10.15 Uhr: Verzögerungen zwischen Kempten und Lindau-Reutin

Aufgrund einer Reparatur an der Strecke im Raum Günzach, kommt es auf zwischen Kempten (Allg.) Hbf und Lindau-Reutin zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

Dienstag, 8. November, 10.10 Uhr: Verzögerungen zwischen Immenstadt und Oberstdorf

Wegen Reparaturarbeiten an der Strecke kommt es bei Zügen zwischen Immenstadt und Oberstdorf aktuell zu Verzögerungen von bis zu zehn Minuten.

Montag, 7. November, 16.30 Uhr: Zugausfälle wegen Baustelle zwischen Kaufbeuren und Kempten

Der Abschluss der Baustelle zwischen Kaufbeuren und Kempten verzögert sich. Es können noch nicht alle geplanten Zugfahrten durchgeführt werden.

Es kommt zu Zugausfällen auf der Linie RE 79. Auf den Linien RE 7, RE 1, RE 70, RE 76 kann es zu Vorplanfahrten und Zusatzhalt in Günzach kommen. Bis einschließlich Freitag, 11. November, wird die Strecke zwischen Biessenhofen und Günzach täglich ab 22 Uhr gesperrt. Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bus mit folgenden Abfahrtzeiten eingerichtet:

Kaufbeuren (bis Kempten ) Abfahrt: 22.22 Uh r - mit Halt in Biessenhofen , Günzach und Kempten Hbf (geschätzte Fahrzeit für die genannte Strecke: 60 Minuten)

r - mit Halt in , und Hbf (geschätzte für die genannte Strecke: 60 Minuten) Kaufbeuren (bis Lindau-Insel ) Abfahrt: 23.22 Uhr - mit Halt in Biessenhofen , Günzach , Kempten Hbf, Martinszell , Immenstadt , Oberstaufen , Röthenbach, Heimenkirch , Hergatz und Lindau-Insel (geschätzte Fahrzeit für die genannte Strecke: 120 Minuten)

- mit Halt in , , Hbf, , , , Röthenbach, , und (geschätzte für die genannte Strecke: 120 Minuten) Kaufbeuren (bis Kempten ) Abfahrt: 00.22 Uhr - mit Halt in Biessenhofen , Günzach und Kempten Hbf (geschätzte Fahrzeit für die genannte Strecke: 60 Minuten)

- mit Halt in , und Hbf (geschätzte für die genannte Strecke: 60 Minuten) Kempten Hbf (bis Kaufbeuren ) Abfahrt: 22.23 Uhr - mit Halt in Günzach und Kaufbeuren (geschätzte Fahrzeit für die genannte Strecke: 60 Minuten)

- mit Halt in und (geschätzte für die genannte Strecke: 60 Minuten) Kempten Hbf (bis München Hbf) Abfahrt: 23.22 Uhr - mit Halt in Biessenhofen , Kaufbeuren , Buchloe , Kaufering , Geltendorf , München-Pasing und München Hbf (geschätzte Fahrzeit für die genannte Strecke: 120 Minuten)

Montag, 7. November, 13.30 Uhr: Aktuelle Fahrplanänderungen im Allgäu

Bei der Deutschen Bahn kommt es wieder zu Fahrplanänderungen auf mehreren Strecken - betroffen sind auch Züge mit Halt im Allgäu. Hier der Überblick:

Weil Schienen geschliffen werden, gibt es in der Nacht von Freitag auf Samstag, 25. auf 26. November von 0 Uhr bis 1.45 Uhr und in der Nacht von Montag auf Dienstag, 28. auf 29. November von 23 Uhr bis 1.45 Uhr Schienenersatzverkehr zwischen Kellmünz und Memmingen sowie spätere Fahrzeit von Memmingen nach Kempten (Allgäu) Hbf sowie Kellmünz nach Ulm Hbf.

Die Züge der Linien RE 75 (Ulm – Oberstdorf) und RS 7 (Ulm – Memmingen) fallen zwischen Kellmünz und Memmingen aus und werden durch Busse ersetzt. Beachten Sie die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse. Die Züge fahren im Anschluss an die Busse mit späteren Fahrzeiten von Memmingen bis Kempten (Allgäu) Hbf bzw. von Kellmünz bis Ulm Hbf.

Wegen Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München kommt es ebenfalls zu Fahrplanänderungen der Linie RE 70 München – Kempten – Immenstadt – Lindau-Reutin und der Linie RB 74 München – Buchloe.

Von Sonntag, 20. November, 5.45 Uhr bis Montag, 21. November, 0.45 Uhr halten die Züge nicht in München-Pasing und es gibt eine frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft in München Hbf.

Sonntag, 6. November, 13.30 Uhr: Verspätungen nach Unfall auf Bahnstrecke Lindau - Friedrichshafen

Ein Regionalzug prallt gegen einen Baum, der auf die Oberleitung fiel. Zugausfälle und Verspätungen auf der Strecke Stuttgart - Bregenz sind die Folge. Mehr unter dazu hier.

Freitag, 4. November, 13.25 Uhr: Fahrplanänderungen auf der Strecke zwischen München und Lindau-Reutin

Auf der Linie RE 70 München – Kempten – Immenstadt – Lindau-Reutin gibt es in der Nacht von Freitag auf Samstag, 18. auf 19. November, zwischen 23 Uhr und 0.45 Uhr Fahrplanänderungen zwischen veränderte Fahrzeiten München Hbf <> München-Pasing/Weilheim (Oberbayern). Die Anpassungen im Überblick:

RE 3896 (planmäßig 23.19 Uhr ab München Hbf) fährt von München Hbf bis München-Pasing fünf Minuten früher.

Hbf) fährt von Hbf bis fünf Minuten früher. RB 59537 (planmäßig 0.32 Uhr ab München Hbf) kann sich von München Hbf bis Weilheim (Oberbay) um bis zu sechs Minuten verspäten.

Hbf) kann sich von Hbf bis (Oberbay) um bis zu sechs Minuten verspäten. RB 59480 (planmäßige Ankunft 0.26 Uhr in München Hbf) kann sich von München-Pasing bis München Hbf um bis zu zehn Minuten verspäten.

Freitag, 4. November, 13.20 Uhr: Zugausfälle und Verzögerungen zwischen Kempten und Kaufbeuren

Der Abschluss der Baustelle zwischen Kaufbeuren und Kempten verzögert sich. Es können noch nicht alle geplanten Zugfahrten durchgeführt werden, teilt die Deutsche Bahn mit. Es kommt zu Zugausfällen auf der Linie RB 79.

Zudem kann es auf den Linien RE 7, RE 1, RE 70, RE 76 zu Vorplanfahrten und Zusatzhalt in Günzburg kommen. Bitte informieren Sie sich vor Abfahrt über ihre Verbindungen auf bahn.de oder im DB Navigator.

Freitag, 4. November, 11.25 Uhr: Fahrplanänderung zwischen Ulm und Oberstdorf

Wegen einer Schwellenauswechslung in Ulm fahren die Züge auf der Linie RE 75 Ulm – Memmingen – Kempten – Oberstdorf am Samstag, 26. November, und Sonntag, 27. November, jeweils zwischen 7.15 Uhr und 7.30 Uhr in Ulm Hbf ab. Der RE 3689 (planmäßig 7.21 Uhr ab Ulm Hbf) fährt vier Minuten früher in Ulm Hbf los.

Donnerstag, 3. November, 10.15 Uhr: Fahrplanänderungen auf mehreren Strecken Richtung München

Wegen Bauarbeiten zu zweiten S-Bahnstammstrecke in München kommt es von Freitag, 4. November, 23.15 Uhr bis Montag, 7. November, 0.45 Uhr und am Dienstag, 8. November, zwischen 0.30 und 1 Uhr auf mehreren Linien vom Allgäu nach München und umgekehrt zu Fahrplanänderungen. Hier die Übersicht:

Ausfall München Hbf <> München-Pasing

Hbf <> abweichende Linienführung München Ost <> München-Pasing

Ost <> kein Halt in München-Pasing

veränderte Fahrzeiten München Hbf/ München Ost <> München-Pasing

Hbf/ Ost <> Schienenersatzverkehr München-Laim <> München-Pasing

Die meisten Züge der Linie RE 70 (München – Lindau-Reutin) beginnen/enden abweichend in München Ost. Der Halt in München Hbf entfällt bei diesen Zügen. Beachten Sie dabei die veränderten Fahrzeiten der Züge zwischen München Ost und München-Pasing. In den Tagesrandlagen (morgens, abends, nachts) fallen einzelne Züge zwischen München Hbf und München-Pasing aus, entfällt der Halt in München-Pasing bzw. fahren die Züge mit veränderten Fahrzeiten zwischen München Hbf und München-Pasing.

Die Züge der Linie RB 74 (München – Buchloe) fallen zwischen München Hbf und München-Pasing aus. Ausnahme: RB 57360 (planmäßig 5.39 Uhr ab München Hbf) fährt 3 Min. früher in München Hbf ab und hält nicht in München-Pasing. Zwischen München-Laim und München-Pasing fahren Busse als Ersatz.

Donnerstag, 3. November, 8.35 Uhr: Schienenersatzverkehr zwischen Kempten und Oy-Mittelberg

Von Samstag, 5. November, bis Dienstag, 8. November, gibt es jeweils von 21.30 bis 23.30 Uhr Schienenersatzverkehr zwischen Kempten (Hbf) und Oy-Mittelberg. Betroffen ist die Linie RB 73 Kempten – Pfronten-Steinach, teilt die Deutsche Bahn mit. Die Fahrplan-Änderungen im Überblick:

RB 57839 (5. November) und 57841 (planmäßig 21.35 Uhr und 22.58 Uhr ab Kempten Hbf) werden von Kempten bis Oy-Mittelberg durch Busse ersetzt. In Oy-Mittelberg haben Sie von den Bussen Anschluss an die planmäßigen Züge nach Pfronten-Steinach .

Hbf) werden von bis durch Busse ersetzt. In haben Sie von den Bussen Anschluss an die planmäßigen Züge nach . RB 57838 und 57840 (5. November) (planmäßige Ankunft 22.29 Uhr und 23.27 Uhr in Kempten ( Allgäu ) Hbf) werden von Oy-Mittelberg bis Kempten ( Allgäu ) Hbf durch Busse ersetzt.

( ) Hbf) werden von bis ( ) Hbf durch Busse ersetzt. Beachten Sie die geringfügig veränderten Fahrzeiten der Busse.

Mittwoch, 2. November, 15.15 Uhr: Verzögerungen zwischen Memmingen und Kellmünz und Memmingen-Kempten

In der Nach von Montag, 7. November auf Dienstag, 8. November finden zwischen Memmingen und Kellmünz Bauarbeiten an der Strecke statt. Die Züge der Linien RE 75 (Ulm – Oberstdorf) und RS 7 (Ulm – Memmingen) fallen zwischen Kellmünz und Memmingen aus und werden durch Busse ersetzt. Die Fahrtzeiten weichen jedoch von denen der Züge ab. Die genauen Zeiten sind hier nachzulesen.

Die Züge fahren im Anschluss an die Busse mit späteren Fahrzeiten von Memmingen bis Kempten (Allgäu) Hbf beziehungsweise von Kellmünz bis Ulm Hbf. Der Zug RE 57617 (planmäßig 23.18 Uhr ab Ulm Hbf) fährt zusätzlich von Ulm Hbf bis Kellmünz etwa 11 bis 17 Minuten später. Die Fahrradmitnahme ist im Bus nur im Rahmen des verfügbaren Platzes möglich, deshalb kann eine Beförderung leider nicht garantiert werden.

Donnerstag, 27. Oktober, 7.50 Uhr: Schienenersatzverkehr zwischen Immenstadt und Oberstdorf

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 7. bis 8. November, von 20 bis 1.15 Uhr wird auf der Bahnstrecke zwischen Immenstadt und Oberstdorf ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Das teilt die Bahn mit. Betroffen sind die Linien RE 76 München – Buchloe – Kempten – Immenstadt – Oberstdorf und RE 17 Augsburg – Kempten – Oberstdorf. Die Züge fallen zwischen Immenstadt und Oberstdorf aus und werden durch Busse ersetzt.

Die Ankunft verzögert sich um 19 bis 20 Minuten, in der Gegenrichtung fahren die Busse bereits 18 Minuten früher. Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Die Fahrradmitnahme ist im Bus nur im Rahmen des verfügbaren Platzes möglich, deshalb kann eine Beförderung leider nicht garantiert werden.

Mittwoch, 26. Oktober, 15.25 Uhr: Verzögerungen auf Strecken zwischen Kempten - Ulm und Lindau - Buchloe

Wegen einer hohen Streckenauslastung zwischen Kempten Hbf und Ulm Hbf sowie zwischen Lindau-Reutin und Buchloe kommt es zu Verzögerungen im Bahnverkehr von bis zu 20 Minuten.

Weitere Informationen dazu gibt es in der Fahrplanauskunft auf bahn.de und unter bahn.de/ris.

Dienstag, 18. Oktober, 13 Uhr: Verspätungen im Schienenersatzverkehr zwischen Kempten und Günzach

Die B12-Auf- und Abfahrt Kraftisried wird kurzfristig bis einschließlich Montag, 24. Oktober, komplett gesperrt. Das hat auch Folgen für den Schienenersatzverkehr der Deutschen Bahn: Bei den Bussen, die derzeit zwischen Kempten und Günzach fahren, kann es zu längeren Fahrzeiten und damit zu "Teilausfällen, Verspätungen und Anschlussverlusten" kommen, so die Bahn in einer Mitteilung.

Der planmäßige Schienenersatzverkehr kann laut Bahn aktuell Günzach nicht anfahren. Für Dienstag ist daher ein zusätzlicher SEV eingerichtet: Ab 6 bis 23 Uhr fährt zur vollen Stunde ein Bus ab Kempten über Günzach nach Kaufbeuren. Ab 6.30 bis 23 Uhr immer zur Minute 30 ein Bus ab Biessenhofen über Günzach nach Kempten. Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de

Freitag, 14. Oktober, 17.10 Uhr: Kurzfristige Straßensperrung bei Kraftisried auf Strecke des Schienenersatzverkehrs

Aufgrund einer kurzfristigen Straßensperrung der Auf- und Abfahrt zur B12 Kraftisried kommt es vom 17. Oktober bis einschl. 25. November bei den Bussen des Schienenersatzverkehrs zwischen Kempten und Günzach zu längeren Fahrzeiten. Das kann zu Teilausfällen, Verspätungen und Anschlussverlusten führen.

Dienstag, 11. Oktober, 8.58 Uhr: Bahnstrecke zwischen Oberstdorf und Langenwang wieder freigegeben

Die Bahnstrecke zwischen Fischen und Oberstdorf wurde wieder freigegeben. Die Tiere, die sich am Dienstagmorgen auf den Gleisen befanden, haben diese wieder verlassen. Die Züge fahren wieder planmäßig auf der Strecke.

Dienstag, 11. Oktober, 7.42 Uhr: Bahnstrecke zwischen Oberstdorf und Langenwang gesperrt

Auf den Bahngleisen zwischen Oberstdorf und Langenwang befinden sich Tiere - deshalb ist der Streckenabschnitt am Dienstagmorgen gesperrt. Die Züge aus Richtung Immenstadt wenden vorzeitig in Fischen. Zwischen Oberstdorf und Fischen gibt es einen Schienenersatzverkehr.

Montag, 10. Oktober, 7.15 Uhr: Bahnabschnitt zwischen Bad Grönenbach und Memmingen gesperrt

Wegen Tieren auf der Bahnstrecke zwischen Bad Grönenbach und Memmingen ist der betroffene Streckenabschnitt derzeit gesperrt. Die Züge werden derzeit an geeigneten Stellen zurückgehalten und warten zunächst. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen.

Donnerstag, 29. September, 14.45 Uhr: Fahrplanänderungen auf zahlreichen Strecken im Allgäu

Von Freitag, 7. Oktober, von 18.30 Uhr bis Samstag, 5. November, 2.45 Uhr kommt es wegen Gleiserneuerungen zwischen Kempten, Kaufbeuren, Buchloe und Augsburg zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr auf zahlreichen Strecken im Allgäu. Hier der Überblick:

Ausfall und Schienenersatzverkehr Augsburg Hbf/ Buchloe / Kaufbeuren - Kempten ( Allgäu ) Hbf und veränderte Fahrzeiten München Hbf - Kaufbeuren sowie Kempten ( Allgäu ) Hbf - Lindau-Reutin/ Lindau-Insel (verschiedene Abschnitte)

und Hbf/ / - ( ) Hbf und veränderte Hbf - sowie ( ) Hbf - Lindau-Reutin/ (verschiedene Abschnitte) Schienenersatzverkehr Lindau-Reutin - Lindau-Insel (Nächte 28./29. bis 30./31. Oktober)

Lindau-Reutin - (Nächte 28./29. bis 30./31. Oktober) kein Halt in München-Pasing (16. Oktober und 4. November)

(16. Oktober und 4. November) Die Züge der Linien RE 7 (( Nürnberg –) Augsburg – Lindau-Reutin) und RE 70 ( München – Lindau-Reutin) fallen zwischen Kaufbeuren und Kempten ( Allgäu ) Hbf aus und werden durch Busse ersetzt. Einzelne Busse fahren zusätzlich zwischen Buchloe und Kempten ( Allgäu ) Hbf.

–) – Lindau-Reutin) und RE 70 ( – Lindau-Reutin) fallen zwischen und ( ) Hbf aus und werden durch Busse ersetzt. Einzelne Busse fahren zusätzlich zwischen und ( ) Hbf. Die Züge der Linie RE 79 ( Augsburg – Oberstdorf ) fallen zwischen Augsburg Hbf/ Buchloe und Kempten ( Allgäu ) Hbf aus. Zwischen Buchloe und Kempten ( Allgäu ) Hbf fahren Busse als Ersatz. Hinweis: RE 57431 (planmäßig 18.37 Uhr ab Kempten ( Allgäu ) Hbf) fällt bereits am 7. Oktober komplett von Kempten ( Allgäu ) Hbf bis Augsburg Hbf aus.

– ) fallen zwischen Hbf/ und ( ) Hbf aus. Zwischen und ( ) Hbf fahren Busse als Ersatz. Hinweis: RE 57431 (planmäßig 18.37 Uhr ab ( ) Hbf) fällt bereits am 7. Oktober komplett von ( ) Hbf bis Hbf aus. Einzelne Züge der Linien RE 7, RE 70, RE 75 ( Ulm – Oberstdorf ), RE 79 und RB 94 ( Kempten – Hergatz ) fahren mit veränderten (früheren und späteren) Fahrzeiten in verschiedenen Abschnitten zwischen München Hbf und Kaufbeuren sowie zwischen Kempten ( Allgäu ) Hbf und Lindau-Reutin/ Lindau-Insel .

– ), RE 79 und RB 94 ( – ) fahren mit veränderten (früheren und späteren) in verschiedenen Abschnitten zwischen Hbf und sowie zwischen ( ) Hbf und Lindau-Reutin/ . RE 3894 (planmäßige Ankunft 0.08 Uhr in Lindau-Insel ) wird in den Nächten 28./29. bis 30./31. Oktober zusätzlich von Lindau-Reutin bis Lindau-Insel durch einen Bus ersetzt.

) wird in den Nächten 28./29. bis 30./31. Oktober zusätzlich von Lindau-Reutin bis durch einen Bus ersetzt. RE 3896 (23.19 Uhr ab München Hbf) hält am 16. Oktober und 4. November nicht in München-Pasing .

Hbf) hält am 16. Oktober und 4. November nicht in . Beachten Sie die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten der Ersatzbusse.

Donnerstag, 29. September, 7.18 Uhr: Baustelle zwischen Memmingen und Kellmünz sorgt für Schienenersatzverkehr

Von Donnerstag 29. September bis Samstag 1. Oktober wird auf der Strecke zwischen Memmingen und Kellmünz gebaut. Grund ist, dass eine Schwelle ausgewechselt werden muss. Bei den Linien RE 7 und RE 75 kommt es daher zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr.

Dienstag, 27 September, 14.38 Uhr: Mehrere Fahrplanänderungen auf der Strecke RE 75 (Ulm-Oberstdorf) vom 2. auf den 3. Oktober

In der Nacht vom 2. Oktober (Sonntag) auf den 3. Oktober (Montag) soll es auf der Linie RE 75 (Ulm-Oberstdorf) zwischen 22.45 und 1.30 Uhr mehrere Fahnplanänderungen und veränderte Fahrzeiten geben.

Alle Züge zwischen Memmingen und Bad Grönenbach werden in diesem Zeitraum von Bussen ersetzt. Die Züge nach Ulm und Kempten fahren im Anschluss an die Busse mit späteren Fahrzeiten. "Bitte beachten Sie, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen", teilt die Deutsche Bahn mit. Eine Fahrradmitnahme kann nicht garantiert werden.

Auf der Strecke kommt es zusätzlich zu diesen veränderten Fahrzeiten:

RE 57617 (23.18 Uhr ab Ulm Hbf) fährt fünf Minuten früher von Senden nach Illertissen

Hbf) fährt fünf Minuten früher von Senden nach Illertissen RE 57618 (planmäßig 23.35 Uhr ab Kempten ( Allgäu ) Hbf) fährt bis zu 12 Min. früher von Kempten ( Allgäu ) Hbf bis Bad Grönenbach , dort besteht Anschluss an den Bus nach Memmingen

Dienstag, 20. September, 9.40 Uhr: Strecke bei München-Pasing wieder frei

Es befinden sich keine Menschen mehr auf den Gleisen bei München Pasing. Die Streckensperrung ist aufgehoben. Fahrgäste müssen noch mit Folgeverzögerungen rechnen.

Dienstag, 20. September 9 Uhr: Unbefugte Personen auf der Strecke beeinträchtigen den Bahnverkehr im Raum München-Pasing

Unbefugte Personen auf Gleisen im Raum München-Pasing beeinträchtigen den Bahnverkehr. Die Strecke ist aktuell gesperrt. Die Züge werden vorerst zurückgehalten und warten ab, bis die Gleise frei sind.

Fahrgäste müssen mit Verspätungen rechnen.

Freitag, 16. September: Reperatur zwischen München und Buchloe beendet

Die Reparatur an dem Zug zwischen München-Pasing und Geltendorf wurde beendet und die Regionalzüge verkehren wieder ohne Beeinträchtigungen.

Freitag, 16. September: Erhebliche Verzögerungen und Zugausfälle zwischen München und Buchloe

Aufgrund einer Reparatur an einem Zug zwischen München-Pasing und Geltendorf kommt es auf der Strecke München Hbf - Buchloe zu Beeinträchtigungen. Laut der Deutschen Bahn ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Zudem könne es zu kurzfristigen Zugausfällen oder vorzeitigen Zugwenden kommen. Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Sie hier.

Montag, 29. August: Züge zwischen Ulm und Memmingen/Kempten fallen Ende September aus

Die Züge der Linien RE 75 (Ulm - Oberstdorf) und RS 7 (Ulm - Memmingen) fallen in den Nächten Donnerstag/Freitag, 29./30. September und Freitag/Samstag, 30.9./1. Oktober zwischen Kellmünz und Memmingen jeweils von 21.45 bis 1.45 Uhr aus. Grund hierfür ist eine Schwellenauswechslung. Als Ersatz fahren Busse zwischen Kellmünz und Memmingen/Kempten. Die Fahrzeiten der Busse weichen von denen der Züge ab. Alles was Sie dazu wissen müssen, finden Sie hier.

Sonntag, 28. August: Züge können Strecke Kempten - Ulm wieder befahren

Laut Bahn ist die Reparatur an der Strecke zwischen Senden und Vöhringen ist beendet und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen.

Sonntag, 28. August, 15.18 Uhr: Reperatur auf der Strecke Kempten - Ulm

Laut Bahn muss die Bahnstrecke von Kempten nach Ulm wischen Senden und Vöhringen repariert werden. Deshalb herrscht dort eine Vollsperrung. Die Züge werden an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Reparatur ab. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen rechnen. Auch kann es zu Zugausfällen kommen.

Samstag, 27. August, 16.14 Uhr: Stellwerk in Augsburg repariert

Laut Bahn wurde das defekte Stellwerk in Augsburg mittlerweile repariert. Der Bahnverkehr läuft wieder, allerding skann es noch zu Verzögerungen kommen.

Samstag, 27. August, 15.45 Uhr: Kein Zugverkehr am Augsburger Bahnhof

Größere Panne in Augsburg am Samstagnachmittag: Rund um den Hauptbahnhof ist derzeit kein Zugverkehr möglich. Das teilte die Bahn am Samstagnachmittag mit. Grund sei ein defektes Setllwerk, hieß es. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen und Zugausfällen rechnen.

Donnerstag, 25. August, 12.30 Uhr: Busse statt Züge zwischen Kempten und Dietmannsried

Wegen Arbeiten an Gleisen und Weichen zwischen Dietmannsried und Kempten ändert sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 26./27. August, der Bahn-Fahrplan im Allgäu. Alles was Sie dazu wissen müssen, haben wir hier zusammengefasst.

Mittwoch, 24. August, 15.15 Uhr: Ersatzverkehr zwischen Kempten und Pfronten-Steinach im Herbst

Von Freitag, 16. September, 23.00 Uhr bis Dienstag, 25. Oktober, 6.15 Uhr, wird es auf der Bahnstrecke von Kempten Hbf nach Pfronten-Steinach einen Schienenersatzverkehr für die Züge der Linie RB 73 geben, teilt die Bahn mit. Die Züge werden durch Busse ersetzt, der Grund dafür sind Bauarbeiten.

Zwischen 6.45 Uhr und 21.15 Uhr halten die Busse nicht in Wertach-Haslach. Als Ersatz fahren Pendelbusse zwischen Wertach-Haslach und Oy-Mittelberg. Beachten Sie bitte die von den Zügen abweichenden Fahrzeiten der Busse.

Montag, 15. August, 14.39 Uhr: Busse zwischen Kempten und Dietmannsried am 26. und 27. August nachts

Schienenersatzverkehr heißt es in der Nacht auf Samstag, 27. August von 23.15 – 1.15 Uhr zwischen Kempten und Dietmannsried. Das teilte die Bahn mit. Da die Busse die beiden Bahnhöfe etwas später erreichen, werden auch die Anschlusszüge in dieser Zeit später fahren.

Freitag, 12. August, 18.57 Uhr: Sperrung am Bahnhof Kempten

Wegen eines Notarzteinsatzes am Bahnhof Kempten kommt es derzeit zu einigen Änderungen am Fahrplan. "Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen, auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen", teilt die Bahn mit.

Die Züge aus Richtung Hergatz und Oberstdorf wenden vorzeitig in Immenstadt .

und wenden vorzeitig in . Die Züge aus Richtung Pfronten-Steinach wenden vorzeitig in Durach . Aus Richtung Ulm Hbf wenden die Züge vorzeitig in Memmingen .

wenden vorzeitig in . Aus Richtung Hbf wenden die Züge vorzeitig in . Die Züge aus Richtung München Hbf wenden vorzeitig in Günzach .

Mittwoch, 10. August, 10.20 Uhr: Störung auf Strecke Buchloe - Augsburg behoben

Wie die Bahn mitteilt, wurde die Reparatur an einem Güterzug beendet und es kommt auf dem Streckenabschnitt Buchloe - Augsburg Hbf zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

Mittwoch, 10. August, 9.15 Uhr: Störungen auf Bahnstrecke von Buchloe nach Augsburg

Aufgrund einer Reparatur an einem Güterzug kommt es auf dem Streckenabschnitt Buchloe - Augsburg Hbf aktuell zu Beeinträchtigungen, teilt die Bahn am Mittwochvormittag mit. Der Streckenabschnitt ist nur eingleisig befahrbar.

Es ist mit teils größeren Verspätungen zu rechnen, auch kommt es kurzfristig zu Zugausfällen.

Freitag, 29. Juli, 12.15 Uhr: SEV zwischen Immenstadt und Oberstaufen

Der Notarzteinsatz zwischen Immenstadt und Oberstaufen dauert immer noch an. Mittlerweile hat die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr eingerichtet: Dieser soll ab 12.30 Uhr fahren.

Freitag, 29. Juli, 9.50 Uhr: Notarzteinsatz zwischen Immenstadt und Oberstaufen

Ein Notarzteinsatz auf der Strecke beeinträchtigt den Bahnverkehr zwischen Immenstadt und Oberstaufen. Die Strecke ist aktuell gesperrt, berichtet die Deutsche Bahn am Freitagvormittag.

Die Züge aus Richtung Kempten(Allgäu)Hbf bzw. Oberstdorf wenden vorzeitig in Immenstadt.

Aus Richtung Lindau-Reutin wenden die Züge vorzeitig in Oberstaufen.

Laut DB ist ein Schienenersatzverkehr nicht möglich, da keine Busse zur Verfügung stehen.

Donnerstag, 14. Juli, 12.20 Uhr: Streckensperrung bei Immenstadt aufgehoben

Der Feuerwehreinsatz auf der Bahnstrecke im Raum Immenstadt ist beendet. Nach Angaben der Deutschen Bahn fahren die Züge wieder auf der geplanten Strecke mit den geplanten Halten. Es kann jedoch weiterhin zu Folgeverzögerungen und kurzfristigen Zugausfällen kommen.

Donnerstag, 14. Juli, 11 Uhr: Brand am Knoten Immenstadt - Strecke gesperrt

Ein Feuerwehreinsatz auf der Strecke beeinträchtigt den Bahnverkehr im Raum Immenstadt, das teilt die Bahn mit. Die Strecke ist gesperrt. Züge werden vorerst zurückgehalten und warten zunächst. Es könne zu Zugausfällen kommen.

Donnerstag, 29. Juni, 17.45 Uhr: Beeinträchtigungen in Kempten wegen eines defekten Stellwerks

Wegen eines defekten Stellwerks kommt es derzeit im Raum Kempten zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Bitte rechnen Sie mit erheblichen Verzögerungen, zudem kann es kurzfristig zu Teilausfällen bzw. vorzeitigen Zugwenden kommen.

Donnerstag, 9. Mai, 10.45 Uhr: Beeinträchtigungen in Kempten, Immenstadt, Lindau und Buchloe bis 9. September

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es zu folgenden Fahrplanänderungen:

RE 70 ( München – Kempten – Immenstadt – Lindau-Reutin): Hier kommt es zu veränderten Fahrzeiten und voraussichtlichen Verspätungen . Zudem fallen einzelne Züge zwischen München Hbf und München-Pasing aus.

( – – – Lindau-Reutin): Hier kommt es zu veränderten und voraussichtlichen . Zudem fallen einzelne Züge zwischen Hbf und aus. RB 74 ( München – Buchloe ): Veränderte Fahrzeiten : Einzelne Züge fahren früher von München Hbf bis München-Pasing / Geltendorf . Zudem gibt es bis zum 9. September Schienenersatzverkehr .

Mehr Informationen zu Fahrplanänderungen hier.

Donnerstag, 27. Mai, 7.40 Uhr: Sperrung des Bahnhofs Kempten aufgehoben

Die Deutsche Bahn meldet, dass die Sperrung am Kemptener Bahnhof aufgehoben und der Zugverkehr wieder aufgenommen wurde.

Donnerstag, 26. Mai, 7 Uhr: Bahnhof Kempten komplett gesperrt

Akutell ist der Bahnhof Kempten gesperrt.

Die Züge aus Richtung München Hbf wenden vorzeitig in Günzach .

Hbf wenden vorzeitig in . Aus Richtung Lindau-Reutin wenden die Züge vorzeitig in Immenstadt .

. Die Züge aus Richtung Ulm Hbf wenden vorzeitig in Memmingen .

Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Immenstadt und Kempten(Allgäu)Hbf sowie zwischen Memmingen und Kempten(Allgäu)Hbf und zwischen Günzach und Kempten(Allgäu)Hbf wurde eingerichtet.

Freitag, 20. Mai, 15.29 Uhr: Am 4. und 5. Juni kein Zugverkehr zwischen Immenstadt und Oberstaufen

Busse statt Zügen fahren von Samstag, 4. Juni, 19.45 Uhr, bis Sonntag, 5. Juni, 11.15 Uhr auf der Strecke zwischen Immenstadt und Oberstaufen. Das betrifft laut Bahn die Linien RE 7 ((Nürnberg –) Augsburg – Lindau-Reutin) und RE 70 (München – Lindau-Reutin), diese werden folglich durch Busse ersetzt. Einzelne Busse fahren sogar von Immenstadt bis Lindau-Reutin und in der Gegenrichtung von Oberstaufen bis Kempten. Die Fahrzeiten der Busse können vom Zzgfahrplan abweichen.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Sie zudem in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris.