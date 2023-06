Rottershausen

16:00 Uhr

Ab geht die Lutzi 2023: Anreise, Bierpong und Festival-Vorfreude bei hochsommerlichen Temperaturen

Plus Das Festivalwochenende in Rottershausen (Lkr. Bad Kissingen) ist eröffnet. Die ersten Eindrücke von der Veranstaltung mit bangem Blick auf das Wetter.

Von Michael Endres Artikel anhören Shape

Gegen 13 Uhr brannte die Sonne unermüdlich vom Himmel. Gut 28 Grad zeigte das Thermometer an. Ob am späteren Nachmittag die angekündigten Unwetter noch auf Rottershausen (Lkr. Bad Kissingen) niedergehen sollten, konnte nur erahnt werden. Bei den Besuchern des Ab geht die Lutzi, die aus einer grünen Wiese am Ortsrand des 900-Seelendorfs einen belebten Campingplatz machten, minderte weder die Hitze noch die vorausgesagte Unwetterfront die Vorfreude. Bis Samstagabend wartet auf das Publikum von lokalen Bands bis hin zu Headlinern wie Madsen und den 257ers einiges an Musik, aber auch ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Kurz vor dem Ziel auf dem Weg zum Ab geht die Lutzi-Festival 2023 fällt einem direkt Till ins Auge. Er sitzt mit Badelatschen auf einem Klapprad, trägt einen riesengroßen Sombrero und hält ein weißes Pappschild mit der Aufschrift "Suche Ticket" in der Hand. "Ich dachte, dass ich einen Tag zu spät dran bin", erzählt der junge Mann, der aus Osterfeld kommt. Die Angst, zu spät dran zu sein, kann ihm schnell genommen werden. Bevor er zum Ab geht die Lutzi gekommen ist, war er in den vergangenen Wochen bereits auf einigen anderen Festivals und ganze viermal bei Rammstein in München – mit seinem Sombrero.

