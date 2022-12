Abend im Hexenkeller artet aus: 40 Leute prügeln sich in Tuttlinger Bar

Ein 41-Jähriger will in der Sache schlichten – und gerät zwischen die Fronten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls – und eine bestimmte Person.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 1.15 Uhr, ist der Polizei eine Schlägerei zwischen zirka 40 Personen in der Bar „Hexenkeller“ in der Königstraße mitgeteilt worden. Beim Eintreffen der eingesetzten Streifen sei jedoch keine Auseinandersetzung mehr im Gange gewesen.

Schlichtung geht schief

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen schlugen sich in der Gaststätte mehrere Personen. Ein 41-Jähriger wollte schlichtend in die Auseinandersetzung eingreifen. Hierbei wurde er von einem Unbekannten am Hals gepackt und ins Gesicht geschlagen. Anschließend verließ die Gruppe um den unbekannten Täter die Bar in nicht bekannte Richtung.

Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: zirka 20 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Der Mann hat kurze lockige dunkelbraune Haare und trug eine auffallend dicke Halskette. Die Polizei Tuttlingen sucht Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07461/9410 zu melden.