Frankenwinheim

15:00 Uhr

Abnehmen mit der Brotdiät: Wie Bäcker Axel Schmitt aus Frankenwinheim für den guten Ruf von Brot kämpft

Plus Wer abnehmen will, muss auf Kohlenhydrate verzichten – dieser Irrglaube hält sich hartnäckig. Bäcker Axel Schmitt will das ändern und mit der Brotdiät Pfunde verlieren.

Von Désirée Schneider

Zu jeder Mahlzeit eine ordentliche Portion Brot und damit auch noch abnehmen – für viele Abnehmwillige dürfte das nach einem Widerspruch klingen. Denn spätestens seit Aufkommen der "Low Carb"-Bewegung, die die Vorteile einer bewusst kohlenhydratarmen Ernährung hervorhebt, genießen gerade viele kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Brot, Nudeln und Kartoffeln, was das Abnehmen angeht, einen eher schlechten Ruf. Zu Unrecht, meint Bäcker Axel Schmitt aus Frankenwinheim.

