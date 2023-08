Abriss nach 40 Jahren: Die A-7-Brücke bei Marktbreit muss neu gebaut werden

Plus 40 Jahre sind für eine Brücke kein Alter. Die Mainbrücke zwischen Segnitz und Marktbreit ist aber schon marode. Warum? Und was bedeutet der Neubau für den Verkehr auf der A 7?

An der A 3 im Landkreis Kitzingen wird fleißig gebaut. Nun kommt eine Baustelle auf der A 7 hinzu: Die Autobahnbrücke zwischen Marktbreit und Segnitz wird abgebrochen und neu gebaut. Die Autobahn GmbH des Bundes antwortet auf die wichtigsten Fragen.

Die Mainbrücke Marktbreit wurde 1982 fertiggestellt. Damals gab es Probleme bei der Bauausführung. Laut Autobahn GmbH hat aber auch die gestiegene Verkehrsbelastung einen wesentlichen Einfluss auf den Zustand des Bauwerks. Insbesondere wirkt sich der hohe Anteil des Schwerlastverkehrs aus, der zu Ermüdungsschäden am Überbau geführt hat. Aufgrund des Bauwerkszustandes ist ein Ersatzneubau erforderlich. Aus Sicht der Autobahn GmbH "bewegt sich die Lebensdauer der Mainbrücke Marktbreit durchaus im durchschnittlichen Rahmen".