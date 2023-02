Abschied am Amtsgericht Würzburg: Der Rocker auf der Richterbank

Mit Thomas Behl ist ein ungewöhnlicher Strafrichter am Amtsgericht Würzburg in Ruhestand gegangen. Warum er die richterliche Unabhängigkeit verkörperte wie nur wenige.

Es soll Ganoven geben, die jetzt erleichtert sind - und Vorgesetzte, die aufatmen: Mit Richter Thomas Behl hat jetzt einer der markantesten Köpfe des Amtsgerichts Würzburg die Robe an den Nagel gehängt. Manche nannten ihn stur, andere charakterstark. In jedem Fall verkörperte Behl das Ideal des unabhängigen Richters. Mit seiner besonderen, eigenen Art der Prozessführung prägte er - nicht immer zum Wohlgefallen anderer - das Bild vom Strafrichter am Würzburger Amtsgericht.

Amtsgerichtsprozesse dort sind das Graubrot des Rechtsstaates: oft banal, oft glanzlos, manchmal mühselig. Auf einen großen Fall, der Schlagzeilen macht, kommen 30 und mehr kleinere Verstöße, bei denen bayernweit 2000 Strafrichterinnen und Strafrichter tagtäglich versuchen, die Grenzen zwischen Recht und Unrecht zu ziehen.

Richter Thomas Behl: Eine Autorität mit Verständnis für menschliche Schwächen

Bei Richter Thomas Behl am Amtsgericht Würzburg waren Prozesse ein Beleg für das Funktionieren des Rechtsstaats. Er redete nicht um den heißen Brei herum, formulierte klar und zeigte Autorität - ohne falsche Sentimentalität, aber mit Verständnis für kleine menschliche Schwächen.

An den Worten des hochgewachsenen Mann mit dem grauen Spitzbart gab es vor Gericht keine Zweifel. he Erscheinung: Ein Rocker des Strafrechts, der auf der Harley bei Gericht vorfuhr und in Cowboystiefeln kam. Ein Boss, vor dem sich niemand zu fürchten brauchte. Der nicht laut werden musste, wenn ihn jemand zum Narren halten wollte. Bei Thomas Behl galt als letzte Warnung eher, wenn sich sein Gesicht zum grimmigen Lächeln verzog.

Klare Ansagen: Ein Freund deutlicher Worte

In zig Verfahren löste Behl ganz pragmatisch Probleme - mal eher als Friedensrichter, dann als Konflikt-Therapeut. Begann ein Prozess, machte der Würzburger Richter schon mal deutlich, dass er sich nicht "verarschen" lassen wolle. Und manche Angeklagte schickte Behl schon mal mit ihren Anwälten zum Nachdenken auf den Flur.

Ein Jurist mit einer Mischung aus Feingefühl und Grobheit, die auf dem Richterstuhl weiterhalf: Denn kaum anderswo wird so hemmungslos geflunkert wie vor dem Amtsgericht – ob es nun die Streithähne vom Volksfest sind, zum zehnten Mal gefasste Ladendiebe oder das Ehepaar, das sich angetrunken öffentlich zoffte. Mehr solcher Rechtsprecher, die "im Namen des Volkes" pragmatisch und nachvollziehbar urteilen, "würden der Justiz guttun", sagen Staatsanwälte und Verteidiger, die häufig mit Behl zu tun hatten.

Die richterliche Unabhängigkeit gelebt - mit rauher Schale und weichem Kern

Ob ein Schönheitschirurg vor ihm stand, randalierende Ultras oder korrupte Beamte - bei Amtsrichter Behl wurden sogar über Würzburg hinaus bekannte Querulanten "brav", die anderen Richtern seit Jahren "auf der Nase rumgetanzt" waren. Manchmal staunte Behl im Gerichtssaal selbst: "Der Herrgott hat wirklich einen großen Tiergarten", sagte er mal. Ein Schuss Humor im rechten Moment verlieh seinem Tun hohe Glaubwürdigkeit. Und Aufmerksamkeit: Kaum ein Behl-Prozess ohne interessiertes Publikum, anders als sonst in den Verhandlungen am Amtsgericht.

Dabei durfte man sich von Behls robustem Auftreten nicht täuschen lassen: Der Jurist hatte ein Ohr für feine Zwischentöne. "Wenn die Justiz in Würzburg hohen Respekt genießt, ist das weniger den stromlinienförmigen Karrierejuristen zu verdanken als gestandenen Amtsrichtern mit Bodenhaftung, einem realistischen Blick auf die Welt und dem Willen zum deutlichen Wort", würdigen renommierte Anwälte und Staatsanwälte, die sich in vielen Prozessen verbal mit ihm um die Sache stritten.

Staunen über Angeklagte bis zum Schluss

Behl hat viel erlebt, von Angeklagten, die mit ihren scheinbaren politischen Verbindungen prahlten, bis zur Domina, die von ihren Kunden Geld dafür verlangte, dass sie Mäuse tottrat und sich dabei filmen ließ. Am Ende seiner Dienstzeit brachte ihn ein Angeklagter dann noch mal richtig zum Staunen. Gleich zu Beginn legte dieser ein Geständnis ab: "Ja, ich hab's gemacht, es tut mir leid, aber schuld sind Sie". Denn Behl habe ihn vor einiger Zeit wegen sexueller Nötigung zu einer längeren Freiheitsstrafe verurteilt. Das habe ihn aus der Bahn geworfen und er habe wieder Drogen konsumiert, behauptete der Angeklagte.

Der Richter holte tief Luft: So einen "Schmarren" höre er sich nicht länger an. Den Angeklagten verurteilte er - mit elf Einträgen im Strafregister - wegen Erwerb und Handel mit Betäubungsmitteln zu drei Jahren und zwei Monaten.

Jetzt ging Behl in Pension. Und hat Zeit für sein Hobby: als Sportschütze in der Freizeit großkalibrig auf Scheiben zu schießen. Und die Justiz lässt den Rechtsprecher auch noch nicht ganz los: In der in und um Würzburg bekannten regionalen Krimiserie "Dadord Würzburch" mimt er einen harten Hund von Oberstaatsanwalt – zum Vergnügen der Zuschauer und durchaus mit saftigen Anleihen aus dem richtigen Leben.