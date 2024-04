Würzburg

25.04.2024

Abschieds-Interview mit WVV-Chef Schäfer: "Ich hätte die Linie 6 schon gerne noch eröffnet"

Nach 18 Jahren hört WVV-Chef Thomas Schäfer Ende April auf. In seiner Ära hat der städtische Konzern sein Tätigkeitsfeld erweitert.

Plus Thomas Schäfer hört nach fast 20 Jahren als Chef des städtischen WVV-Konzerns auf. Was ist in dieser Zeit passiert und warum einiges nicht?

Von Manuela Göbel

Fast 20 Jahre lang war Thomas Schäfer Geschäftsführer der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV). In seine Zeit fallen unter anderem die Modernisierung des Heizkraftwerks an der Friedensbrücke, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, der Ausbau der Elektromobilität und der Bau des neuen Nautilands. Ende April wird der 61-Jährige auf eigenen Wunsch aufhören. Mit der Redaktion sprach er über große Projekte in seiner Ära und über die Frage, warum diese immer länger dauern.

Thomas Schäfer: Dieses Projekt ist extrem teuer und extrem kompliziert. Aber ja, der Verlauf ist ein Aberwitz. Schon die Vorarbeiten der Uniklinik haben zu mehreren Jahren Verzögerung geführt. Weiter kostete es viel Zeit, den Bau so zu planen, dass er den Betrieb des Klinikums nicht beeinträchtigt. Zum Beispiel darf weder die Anfahrt der Rettungswagen noch die Funktion hochsensibler medizinischer Geräte gestört werden. Positiv ist, dass sich die Richtlinien verändert haben und wir jetzt die Chance sehen, zusätzliche Bundesfördermittel zu bekommen.

