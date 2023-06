Würzburg

12:09 Uhr

Achtung! Die WVV warnt aktuell erneut vor unseriösen Telefonanrufen der Telefonnummer 040 756748090

Plus Aktuell erreichen die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) Mitteilungen verunsicherter Stromkundinnen und Stromkunden über unseriöse Telefonanrufe.

Aktuell erreichen die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) Mitteilungen verunsicherter Stromkundinnen und Stromkunden über unseriöse Telefonanrufe. Dabei wird versucht, Kundinnen und Kunden abzuwerben. Die anrufende Person behauptet zudem, sensible Daten bereits durch die WVV Energie erhalten zu haben. Das teilt die WVV in einer Pressemitteilung mit, der auch die folgenden Informationen entnommen sind.

Die Anrufe finden meist in den Abendstunden statt und gingen von der Hamburger Telefonnummer Tel.: (040) 756748090 aus. Der Abwerber behauptet, alle Kunden- und Verbrauchsdaten durch die WVV beziehungsweise Stadtwerke Würzburg erhalten zu haben. Die WVV stellt klar: Dies ist nicht korrekt, durch die WVV werden keinerlei Daten an Dritte herausgegeben. Rechnungs- oder Verbrauchsdaten sowie Bankverbindungen sollten niemals telefonisch weitergegeben werden, denn damit gelangen wichtige persönliche Daten an nicht vertrauenswürdige Stellen. Ein unerwünschter Lieferantenwechsel kann die Folge sein.

